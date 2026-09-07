جوي بارتون خلف القضبان

سيبقى لاعب الإنجليزي السابق جوي بارتون موقوفًا حتّى موعد محاكمته العام المقبل، بعدما رفضت محكمة طلبًا جديدًا للإفراج عنه بكفالة.ومثل بارتون، البالغ 44 عامًا، عبر الاتّصال المرئي من سجن ليفربول أمام القاضي ديفيد ، الذي قرّر استمرار توقيفه حتّى بدء المحاكمة المقررة في 8 آذار - 2027، أي بعد عام كامل على الواقعة محلّ القضيّة.ويواجه لاعب ونيوكاسل السابق اتّهامًا بالتسبب عمدًا في أذى جسدي خطير لكيفن لينش، 51 عامًا، خلال حادثة يُزعم أنّها وقعت في نادي هويتون وبريسكوت للغولف في 8 آذار - مارس الماضي، بعد أن كان الرجلان يشربان معًا. وينفي بارتون التهمة الموجّهة إليه.وكان من المقرّر أن تبدأ المحاكمة الأسبوع الماضي، قبل أن تؤجّلها المحكمة إلى آذار - مارس المقبل، كما حددت جلسة تمهيدية أخرى في 11 الأوّل - ديسمبر.وبحسب ما عُرض أمام المحكمة، تعرّض لينش، وهو سابق في كرة القدم خارج الدرجات الاحترافية، لإصابات خطيرة في إحدى عينيه.وسيبقى بارتون، الذي خاض مباراة واحدة مع منتخب ولعب أيضًا مع كوينز بارك رينجرز ومرسيليا ورينجرز وبيرنلي، رهن الاحتجاز حتّى موعد محاكمته بعد رفض طلب الإفراج الجديد، في أحدث تطوّر قضائي في القضية.