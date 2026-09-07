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بندقيّة توقف رئيس الفورمولا 1 السابق

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بندقيّة توقف رئيس الفورمولا 1 السابق
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رياضة

2026-09-07 | 18:54
بندقيّة توقف رئيس الفورمولا 1 السابق

أوقفت الشرطة البرتغالية بيرني إيكلستون، الرئيس التنفيذي السابق لبطولة العالم للفورمولا 1

أوقفت الشرطة البرتغالية بيرني إيكلستون، الرئيس التنفيذي السابق لبطولة العالم للفورمولا 1، في مطار تيريس قرب لشبونة، بعدما عثرت بحوزته على بندقيّة صيد من دون الوثائق المطلوبة لدخولها إلى البلاد.
وكان إيكلستون، البالغ 95 عامًا، قد وصل إلى البرتغال على متن طائرته الخاصّة قادمًا من سويسرا، قبل أن يخضع لتفتيش روتيني كشف وجود السلاح. وأوضح لاحقًا أنه أحضر البندقية للمشاركة في فعالية للرماية على الأطباق الطينيّة، مؤكّدًا أنّ السلاح مرخّص في سويسرا.
وبحسب تقارير بريطانية وبرتغالية، طلبت الشرطة منه إبراز الوثيقة المعروفة باسم "الكتاب الأزرق"، وهي التصريح المطلوب لإدخال السلاح إلى البرتغال، لكنّه لم يكن يحملها، وقال إيكلستون إنّه لم يكن يعلم بضرورة اصطحابها.
وتضاربت التقارير بشأن ما إذا كان قد اعتُقل رسميًّا، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أنه أوقف، بينما قال إيكلستون إنّه خضع للاستجواب فقط قبل تسوية الموقف. 
وسُلّمت البندقية لاحقًا إلى السلطات لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلّقة بإدخالها إلى البلاد بطريقة نظامية.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها إيكلستون مشكلة مشابهة، إذ أوقف في البرازيل عام 2022 بعد العثور على مسدس غير مسجّل في أمتعته أثناء استعداده للسفر على متن طائرة خاصّة، قبل أن يُسمح له بالمغادرة بعد دفع كفالة.
 

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