بندقيّة توقف رئيس الفورمولا 1 السابق

أوقفت الشرطة بيرني إيكلستون، الرئيس التنفيذي السابق لبطولة للفورمولا 1، في مطار تيريس قرب ، بعدما عثرت بحوزته على بندقيّة صيد من دون الوثائق المطلوبة لدخولها إلى البلاد.وكان إيكلستون، البالغ 95 عامًا، قد وصل إلى على متن طائرته الخاصّة قادمًا من ، قبل أن يخضع لتفتيش روتيني كشف وجود السلاح. وأوضح لاحقًا أنه أحضر للمشاركة في فعالية للرماية على الأطباق الطينيّة، مؤكّدًا أنّ السلاح مرخّص في سويسرا.وبحسب تقارير بريطانية وبرتغالية، طلبت الشرطة منه إبراز الوثيقة المعروفة "الكتاب الأزرق"، وهي التصريح المطلوب لإدخال السلاح إلى البرتغال، لكنّه لم يكن يحملها، وقال إيكلستون إنّه لم يكن يعلم بضرورة اصطحابها.وتضاربت التقارير بشأن ما إذا كان قد اعتُقل رسميًّا، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أنه أوقف، بينما قال إيكلستون إنّه خضع للاستجواب فقط قبل تسوية الموقف.وسُلّمت البندقية لاحقًا إلى السلطات لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلّقة بإدخالها إلى البلاد بطريقة نظامية.وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها إيكلستون مشكلة مشابهة، إذ أوقف في عام 2022 بعد العثور على مسدس غير مسجّل في أمتعته أثناء استعداده للسفر على متن طائرة خاصّة، قبل أن يُسمح له بالمغادرة بعد دفع كفالة.