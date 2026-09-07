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فيديو - قطار متحرّك في المدرّجات في ألمانيا

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فيديو - قطار متحرّك في المدرّجات في ألمانيا
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رياضة

2026-09-07 | 18:56
فيديو - قطار متحرّك في المدرّجات في ألمانيا

استند العرض إلى تحريك مجسّم القطار على امتداد جزء من المدرّج، بالتزامن مع رفع مجموعة من اللافتات

قدّمت جماهير غرويتر فورث عرضًا جماهيريًا مبتكرًا خلال مواجهة هايدنهايم في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية الألماني، بعدما ظهر قطار متحرّك داخل المدرّج في مشهد لافت خطف الأنظار قبل انطلاق المباراة.
واستند العرض إلى تحريك مجسّم القطار على امتداد جزء من المدرّج، بالتزامن مع رفع مجموعة من اللافتات في الخلفيّة، ليظهر القطار وكأنه يسير أمام الجماهير.
واستمر التيفو خلال الفترة التي سبقت انطلاق المباراة، قبل أن تُزال عناصره مع استعداد الفريقين لبدء اللقاء، فيما بقيت اللقطة من أبرز المشاهد الجماهيرية التي رافقت المباراة.
وأقيم اللقاء على ملعب "سبورت بارك رونهوف توماس زومر" أمام 12,789 متفرجًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من موسم 2026-2027 في الدرجة الثانية الألمانية.
ولم تنعكس الأجواء المميّزة في المدرجات على نتيجة أصحاب الأرض، إذ سجّل بودو زيفزيفادزه هدف هايدنهايم الوحيد في الدقيقة 12 بضربة رأس، قبل أن يحافظ الضيوف على تقدّمهم حتّى النهاية ويحسموا المباراة بنتيجة (1-0).
 

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رياضة

كرة القدم

غرويتر فورث

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