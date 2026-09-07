فيديو - قطار متحرّك في المدرّجات في ألمانيا

🚂💨 Greuther Fürth's Tifo game reached a whole new level with this moving train display! 🇩🇪🤩 pic.twitter.com/KyzVapGl5T — Ultras Clips (@ultras_clips) September 7, 2026

قدّمت جماهير غرويتر عرضًا جماهيريًا مبتكرًا خلال مواجهة هايدنهايم في الجولة الرابعة من الدرجة الثانية الألماني، بعدما ظهر قطار متحرّك داخل المدرّج في لافت خطف الأنظار قبل انطلاق المباراة.واستند إلى تحريك مجسّم على امتداد جزء من المدرّج، بالتزامن مع رفع مجموعة من اللافتات في الخلفيّة، ليظهر القطار وكأنه يسير أمام الجماهير.واستمر التيفو خلال الفترة التي سبقت انطلاق المباراة، قبل أن تُزال عناصره مع استعداد الفريقين لبدء اللقاء، فيما بقيت اللقطة من أبرز المشاهد الجماهيرية التي رافقت المباراة.وأقيم اللقاء على ملعب "سبورت بارك رونهوف توماس زومر" أمام 12,789 متفرجًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من موسم 2026-2027 في الدرجة الثانية .ولم تنعكس الأجواء المميّزة في المدرجات على نتيجة أصحاب ، إذ سجّل بودو زيفزيفادزه هدف هايدنهايم الوحيد في الدقيقة 12 بضربة رأس، قبل أن يحافظ الضيوف على تقدّمهم حتّى النهاية ويحسموا المباراة بنتيجة (1-0).