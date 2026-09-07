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فيديو - دي ماريا يفاجئ طفلًا بعد تعرّضه للسطو

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فيديو - دي ماريا يفاجئ طفلًا بعد تعرّضه للسطو
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رياضة

2026-09-07 | 19:01
فيديو - دي ماريا يفاجئ طفلًا بعد تعرّضه للسطو

قدّم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لفتة إنسانيّة تجاه طفل تعرّض مع والده، وهو بائع متجوّل، لسطو عنيف

قدّم النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لفتة إنسانيّة تجاه طفل تعرّض مع والده، وهو بائع متجوّل، لسطو عنيف في محيط ملعب "جيغانتي دي أرويتو" بمدينة روزاريو، بالتزامن مع ديربي روزاريو سنترال ونيويلز أولد بويز.
وبعد وصول قصّة العائلة إلى دي ماريا، توجّهت زوجته جورجلينا كاردوسو شخصيًّّا إلى مكان عمل البائع، وقدّمت لابنه إيلوي، البالغ 9 أعوام، قميص روزاريو سنترال يحمل الرقم 11 وموقّعًا من نجم الفريق. 
ولم يُخفِ الطفل سعادته بالهدية، مؤكّدًا أنه سيعلّق القميص على جدار غرفته.
وكان البائع نيكولاس مارين يعمل برفقة ابنه عندما هاجم عدد من الأشخاص متجره المتنقّل، واستولوا على جزء كبير من البضائع، بينها أكثر من 50 قميصًا، إضافة إلى أعلام ومنتجات أخرى. 
وقال مارين إنّ الخسائر طالت نحو 85% من بضاعته، فيما أظهرت التقارير أنّ الشرطة أوقفت مشتبهًا بهما بعد مطاردة. وروى الطفل أنّه اختبأ خلف والده خلال الهجوم، بعدما اندفع المعتدون نحو البضائع وانتزعوا المعروضات وسط حالة من الخوف والفوضى.
وجاءت اللفتة بعد يوم من ديربي روزاريو، الذي انتهى بالتعادل (1-1)، إذ تقدّم روزاريو سنترال بهدف غاستون أفيلا، قبل أن يخطف ماتياس كوكارو التعادل لنيويلز في الوقت بدل الضائع، في الدقيقة 92 تحديدًا.
 

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