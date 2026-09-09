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فيديو - لفتة إنسانية من رونالدو مع لاعب الخصم

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فيديو - لفتة إنسانية من رونالدو مع لاعب الخصم
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رياضة

2026-09-09 | 19:11
فيديو - لفتة إنسانية من رونالدو مع لاعب الخصم

توجّه إلى لاعب أبها أليمامي غوري للاطمئنان عليه وتحيّته عقب تعرّضه للإصابة

قدّم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفتة إنسانيّة عقب مواجهة النصر وأبها في دوري روشن السعودي، بعدما توجّه إلى لاعب أبها أليمامي غوري للاطمئنان عليه وتحيّته عقب تعرّضه للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وكان غوري قد سقط على أرض الملعب في الدقيقة 90، قبل أن يغادر متأثرًّا بالإصابة في الوقت بدل الضائع، بعدما استنفد أبها جميع تبديلاته، ليكمل الفريق اللحظات الأخيرة بنقص عددي.
وبعد صافرة النهاية، اتّجه رونالدو نحو اللاعب المصاب وحرص على مصافحته والاطمئنان عليه، في لقطة لفتت الأنظار بعيدًا عن المنافسة داخل المستطيل الأخضر.
وشارك غوري أساسيًّا مع أبها، وكان قريبًا من التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط من هدف رونالدو، حين انفرد بالمرمى وسدّد كرة ارتطمت بالقائم.
وانتهت المواجهة بفوز النصر (2-1) على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي، حيث افتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 22 بضربة رأس، قبل أن يضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 58، بينما قلّص نبيل فقير الفارق لأبها في الدقيقة 75.
ووصل رونالدو بهذا الهدف إلى 979 هدفًا في مسيرته الاحترافية، ليواصل اقترابه من حاجز الألف هدف.
 
 

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كريستيانو رونالدو

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