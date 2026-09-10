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فيديو - فرانكشتاين يقتحم مدرجات فنربخشة

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فيديو - فرانكشتاين يقتحم مدرجات فنربخشة
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رياضة

2026-09-10 | 18:41
فيديو - فرانكشتاين يقتحم مدرجات فنربخشة

قدّمت جماهير فنربخشة عرضًا جماهيريًا ضخمًا قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

قدّمت جماهير فنربخشة عرضًا جماهيريًا ضخمًا قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا، بعدما غطّت مدرجات ملعب شكري سراج أوغلو في إسطنبول بتيفو مستوحى من شخصيّة "فرانكشتاين".
وحمل التيفو رسالة واضحة تقول إنّ "فنربخشة عاد ليطارد أوروبا"، في إشارة إلى عودة الفريق التركي للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب دام 18 عامًا، إذ كان آخر ظهور له في دور المجموعات موسم 2008-2009.
ودخل لاعبو فنربخشة أرض الملعب على وقع موسيقى مرتبطة بشخصيّة فرانكشتاين، فيما رفعت الجماهير اللوحة العملاقة بالأصفر والأزرق، لتصنع مشهدًا لافتًا قبل انطلاق المباراة أمام روما.
ولم تقتصر التحضيرات الجماهيرية على التيفو الرئيسي، إذ رفعت المدرجات أيضًا لافتة تكريمًا للمشجّع غيرتشاك ياشار، الذي توفّي إثر أزمة قلبية خلال ديربي سابق أمام بشكتاش. 
وانتهت المباراة بالتعادل (1-1، بعدما افتتح برايان كريستانتي التسجيل لروما في الدقيقة 39، قبل أن يدرك آرتشي براون التعادل لفنربخشة مع بداية الشوط الثاني.
وشكّلت المباراة عودة منتظرة لفنربخشة إلى البطولة الأوروبيّة الأهمّ، بعد سنوات طويلة من الغياب، فيما خطفت جماهيره المشهد قبل صافرة البداية بعرض بصري حمل رسالة مباشرة إلى منافسيه في القارة. 
 

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