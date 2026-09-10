إدارة كومو تتنازل عن مقاعدها للجماهير

في لفتة وفاء لافتة، قرّر رئيس نادي كومو ميروان سوارسو وعدد من مسؤولي النادي التخلّي عن مقاعدهم في المدرّجات خلال الظهور التاريخي الأوّل للفريق في أمام ، ومنحها لمشجّعين مخضرمين رافقوا النادي لعقود.وأوضح سوارسو أنّ الأولوية ستُمنح للمشجعين المولودين عام 1950 أو قبله، أي لمن عاصروا مختلف مراحل النادي وساندوه في كلّ الدرجات والحقب، مؤكّدًا أنّ الإدارة أرادت أن يكون هؤلاء حاضرين في واحدة من أهمّ ليالي تاريخ كومو.وجاءت المبادرة في ظلّ نفاد التذاكر بالكامل، مع انخفاض السعة المسموح بها أوروبّيًّا في ملعب جوزيبي سينيغاليا إلى نحو 11 ألف متفرج.ودعا سوارسو الجماهير إلى ترشيح مشجّعين قدامى يستحقّون حضور المباراة، مؤكّدًا أنّ منحهم مقاعد الإدارة سيكون شرفًا للنادي.وعاشت جماهير كومو خلال السنوات رحلة استثنائيّة مع الفريق، الذي أعيد تأسيسه عام 2017 وبدأ من الدرجة الرابعة، قبل أن يصعد تدريجيًّا حتّى عاد إلى الدرجة الأولى ثمّ بلغ .وكان كومو قد تأهّل إلى الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي، قبل أن يحوّل ظهوره الأوروبّي الأوّل إلى ليلة تاريخيّة بفوزه على لايبزيغ (4-1) أمام جماهيره.