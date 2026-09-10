أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

إدارة كومو تتنازل عن مقاعدها للجماهير

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إدارة كومو تتنازل عن مقاعدها للجماهير
A-
A+

رياضة

2026-09-10 | 18:43
إدارة كومو تتنازل عن مقاعدها للجماهير

دعا سوارسو الجماهير إلى ترشيح مشجّعين قدامى يستحقّون حضور المباراة

في لفتة وفاء لافتة، قرّر رئيس نادي كومو الإيطالي ميروان سوارسو وعدد من مسؤولي النادي التخلّي عن مقاعدهم في المدرّجات خلال الظهور التاريخي الأوّل للفريق في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ، ومنحها لمشجّعين مخضرمين رافقوا النادي لعقود.
وأوضح سوارسو أنّ الأولوية ستُمنح للمشجعين المولودين عام 1950 أو قبله، أي لمن عاصروا مختلف مراحل النادي وساندوه في كلّ الدرجات والحقب، مؤكّدًا أنّ الإدارة أرادت أن يكون هؤلاء حاضرين في واحدة من أهمّ ليالي تاريخ كومو.
وجاءت المبادرة في ظلّ نفاد التذاكر بالكامل، مع انخفاض السعة المسموح بها أوروبّيًّا في ملعب جوزيبي سينيغاليا إلى نحو 11 ألف متفرج.
ودعا سوارسو الجماهير إلى ترشيح مشجّعين قدامى يستحقّون حضور المباراة، مؤكّدًا أنّ منحهم مقاعد الإدارة سيكون شرفًا للنادي.
وعاشت جماهير كومو خلال السنوات رحلة استثنائيّة مع الفريق، الذي أعيد تأسيسه عام 2017 وبدأ من الدرجة الرابعة، قبل أن يصعد تدريجيًّا حتّى عاد إلى الدرجة الأولى ثمّ بلغ دوري الأبطال.
وكان كومو قد تأهّل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإيطالي، قبل أن يحوّل ظهوره الأوروبّي الأوّل إلى ليلة تاريخيّة بفوزه على لايبزيغ (4-1) أمام جماهيره.
 

مقالات ذات صلة

سي إن إن عن مصدر: عمان اقترحت إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر ممرين منفصلين
2026-07-11

سي إن إن عن مصدر: عمان اقترحت إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر ممرين منفصلين

لفتة إنسانيّة من كومو تجاه لاعبته
2026-09-08

لفتة إنسانيّة من كومو تجاه لاعبته

كومو يهدّد مشجّعيه
2026-08-02

كومو يهدّد مشجّعيه

إدارة كومو تتنازل عن مقاعدها للجماهير

رياضة

كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

كومو

لايبزيغ

ميروان سوارسو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مؤتمر صحفي حاشد لوزيرة الشباب والرياضة:" الرياضة في لبنان ليست مجرد بطولات بل هي صورة وطن"
لاعب ليفربول السابق يبحث عن عمل عبر "لينكدإن"

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو
19:05

فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو

أشعل النجم البرازيلي نيمار مواجهة كلاميّة مع جماهير أتلتيكو مينيرو

19:05

فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو

أشعل النجم البرازيلي نيمار مواجهة كلاميّة مع جماهير أتلتيكو مينيرو

فيديو - هاميلتون ولوكلير في معقل ريال مدريد
18:46

فيديو - هاميلتون ولوكلير في معقل ريال مدريد

جاءت زيارة ثنائي فيراري إلى أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم ضمن أجواء أسبوع السباق في مدريد

18:46

فيديو - هاميلتون ولوكلير في معقل ريال مدريد

جاءت زيارة ثنائي فيراري إلى أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم ضمن أجواء أسبوع السباق في مدريد

كين يعادل إنجاز 3 أساطير
18:44

كين يعادل إنجاز 3 أساطير

بات كين رابع لاعب فقط في تاريخ البطولة يسجّل في ثماني مشاركات متتالية أو أكثر

18:44

كين يعادل إنجاز 3 أساطير

بات كين رابع لاعب فقط في تاريخ البطولة يسجّل في ثماني مشاركات متتالية أو أكثر

اخترنا لكم
فيديو - نيمار يسخر من أتلتيكو مينيرو
19:05
فيديو - هاميلتون ولوكلير في معقل ريال مدريد
18:46
كين يعادل إنجاز 3 أساطير
18:44
فيديو - فرانكشتاين يقتحم مدرجات فنربخشة
18:41

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026