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كين يعادل إنجاز 3 أساطير

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كين يعادل إنجاز 3 أساطير
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رياضة

2026-09-10 | 18:44
كين يعادل إنجاز 3 أساطير

بات كين رابع لاعب فقط في تاريخ البطولة يسجّل في ثماني مشاركات متتالية أو أكثر

دخل هاري كين قائمة نخبويّة في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجّل للمباراة الثامنة تواليًا في المسابقة، خلال فوز بايرن ميونيخ على بودو/غليمت النرويجي (5-0) على ملعب أليانز أرينا، في افتتاح مشوار الفريق بالموسم الجديد.
وجاء هدف المهاجم الإنجليزي في الدقيقة 61 بضربة رأس، ليواصل سلسلة تهديفيّة بدأت في النسخة الماضية، ويرفع رصيده إلى 55 هدفًا في 71 مباراة بدوري الأبطال.
وبات كين رابع لاعب فقط في تاريخ البطولة يسجّل في ثماني مشاركات متتالية أو أكثر، لينضمّ إلى كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي ورود فان نيستلروي.
وحقّق رونالدو هذا الإنجاز في مناسبتين، بينها سلسلة قياسيّة من 11 مباراة متتالية هزّ خلالها الشباك، وهو الرقم الأطول في تاريخ المسابقة، بينما نجح ليفاندوفسكي أيضًا في تحقيق سلسلة من ثماني مباريات أو أكثر مرّتين، أبرزها تسع مباريات متتالية بين تشرين الثاني - نوفمبر 2020 وتشرين الثاني - نوفمبر 2021.
أمّا فان نيستلروي، فكان من أوائل من بلغوا هذا الحاجز في البطولة.
وسجّل كين 14 هدفًا في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، وهو أعلى رصيد للاعب إنجليزي في نسخة واحدة من المسابقة، فيما عزّز رقمه كأفضل هدّاف إنجليزي في تاريخ البطولة، مواصلًا حضوره التهديفي القوي مع بايرن على الساحة الأوروبّيّة حتّى الآن.
 

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كرة القدم

دوري أبطال أوروبا

هاري كين

كريستيانو رونالدو

روبرت ليفاندوفسكي

رود فان نيستلروي

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