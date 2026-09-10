كين يعادل إنجاز 3 أساطير

دخل كين قائمة نخبويّة في ، بعدما سجّل للمباراة الثامنة تواليًا في المسابقة، خلال فوز على بودو/غليمت النرويجي (5-0) على ملعب أليانز أرينا، في افتتاح مشوار الفريق بالموسم الجديد.وجاء هدف المهاجم الإنجليزي في الدقيقة 61 بضربة رأس، ليواصل سلسلة تهديفيّة بدأت في النسخة الماضية، ويرفع رصيده إلى 55 هدفًا في 71 مباراة بدوري الأبطال.وبات كين رابع لاعب فقط في تاريخ البطولة يسجّل في ثماني مشاركات متتالية أو أكثر، لينضمّ إلى وروبرت ليفاندوفسكي ورود فان نيستلروي.وحقّق هذا الإنجاز في مناسبتين، بينها سلسلة قياسيّة من 11 مباراة متتالية هزّ خلالها الشباك، وهو الرقم الأطول في تاريخ المسابقة، بينما نجح ليفاندوفسكي أيضًا في تحقيق سلسلة من ثماني مباريات أو أكثر مرّتين، أبرزها تسع مباريات متتالية بين تشرين الثاني - نوفمبر 2020 وتشرين الثاني - نوفمبر 2021.أمّا فان نيستلروي، فكان من أوائل من بلغوا هذا الحاجز في البطولة.وسجّل كين 14 هدفًا في خلال الموسم الماضي، وهو أعلى رصيد للاعب إنجليزي في نسخة واحدة من المسابقة، فيما عزّز رقمه كأفضل هدّاف إنجليزي في تاريخ البطولة، مواصلًا حضوره التهديفي القوي مع على الساحة الأوروبّيّة حتّى الآن.