فيديو - هاميلتون ولوكلير في معقل ريال مدريد

Lewis Hamilton & Charles Leclerc at Santiago Bernabéu. ❤️🤍 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/OiUSZWrFux — Madrid Zone (@theMadridZone) September 10, 2026

ظهر سائقا فيراري هاميلتون وشارل لوكلير في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ، خلال وجودهما في قبل انطلاق جائزة الكبرى للفورمولا 1 على حلبة "مادرينغ" الجديدة.وجاءت زيارة ثنائي فيراري إلى أحد أشهر ملاعب في ضمن أجواء أسبوع السباق في ، التي تستضيف للمرة الأولى إحدى جولات بطولة العالم على المسار الجديد الممتد حول مركز "إيفيما" ومنطقة فالدبيباس.وكان هاميلتون ولوكلير قد تعرّفا إلى الحلبة قبل بقيّة السائقين تقريبًا، بعدما شاركا مع فيراري في يوم تصوير رسمي على "مادرينغ" في تمّوز - يوليو الماضي، وقادا سيّارة الفريق على أجزاء من المسار قبل اكتمال الأعمال النهائيّة.وتقام جائزة إسبانيا الكبرى بين 11 و13 أيلول - سبتمبر، وتشكّل الظهور الأوّل للحلبة الجديدة في روزنامة الفورمولا 1، وسط اهتمام كبير بالسباق وبطبيعة المسار الذي يضم منعطفات سريعة وأخرى شديدة الانحدار.ويستعدّ هاميلتون ولوكلير لخوض التجارب الحرةّ والتصفيات، قبل السباق الأحد، في أوّل اختبار تنافسي حقيقي لهما على "مادرينغ"، التي تعدّ من أبرز الإضافات الجديدة إلى البطولة.