فيديو - هاميلتون ولوكلير في معقل ريال مدريد

ظهر سائقا فيراري لويس
هاميلتون وشارل لوكلير في ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد
، خلال وجودهما في العاصمة الإسبانية
قبل انطلاق جائزة إسبانيا
الكبرى للفورمولا 1 على حلبة "مادرينغ" الجديدة.
وجاءت زيارة ثنائي فيراري إلى أحد أشهر ملاعب كرة القدم
في العالم
ضمن أجواء أسبوع السباق في مدريد
، التي تستضيف للمرة الأولى إحدى جولات بطولة العالم على المسار الجديد الممتد حول مركز "إيفيما" ومنطقة فالدبيباس.
وكان هاميلتون ولوكلير قد تعرّفا إلى الحلبة قبل بقيّة السائقين تقريبًا، بعدما شاركا مع فيراري في يوم تصوير رسمي على "مادرينغ" في تمّوز - يوليو الماضي، وقادا سيّارة الفريق على أجزاء من المسار قبل اكتمال الأعمال النهائيّة.
وتقام جائزة إسبانيا الكبرى بين 11 و13 أيلول - سبتمبر، وتشكّل الظهور الأوّل للحلبة الجديدة في روزنامة الفورمولا 1، وسط اهتمام كبير بالسباق وبطبيعة المسار الذي يضم منعطفات سريعة وأخرى شديدة الانحدار.
ويستعدّ هاميلتون ولوكلير لخوض التجارب الحرةّ والتصفيات، قبل السباق الرئيسي
الأحد، في أوّل اختبار تنافسي حقيقي لهما على "مادرينغ"، التي تعدّ من أبرز الإضافات الجديدة إلى البطولة.