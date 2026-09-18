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كوكسال بابا يخطف صورة مع صلاح

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كوكسال بابا يخطف صورة مع صلاح
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رياضة

2026-09-18 | 18:23
كوكسال بابا يخطف صورة مع صلاح

التقى صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا بالنجم المصري محمد صلاح

التقى صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، في لقطة طريفة سبقت المواجهة المرتقبة أمام غلطة سراي ضمن منافسات الدوري التركي.
ونشر كوكسال بابا الصورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وظهر إلى جانب قائد منتخب مصر وهو يلتقط معه صورة تذكارية، مرفقًا إياها بعبارة "جمعة مباركة محمد صلاح".
ويُعد كوكسال بابا من أشهر مشجعي طرابزون سبور، ويظهر باستمرار في الفعاليات والأجواء المرتبطة بالنادي، كما سبق أن عبّر عن سعادته بانضمام صلاح إلى الفريق خلال الصيف.
وجاء اللقاء قبل مواجهة طرابزون سبور وغلطة سراي، المقررة اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري، في أول اختبار بارز لصلاح أمام أحد كبار الكرة التركية منذ انتقاله إلى فريقه الجديد.
وقدّم الدولي المصري بداية جيدة مع طرابزون، إذ ساهم في 5 أهداف خلال أول 5 جولات، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفًا، ليصبح سريعًا أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية.
 

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