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فيديو - كومان جونيور يتأثّر بتكريم والدته الراحلة

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فيديو - كومان جونيور يتأثّر بتكريم والدته الراحلة
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رياضة

2026-09-20 | 18:11
فيديو - كومان جونيور يتأثّر بتكريم والدته الراحلة

غلبت الدموع رونالد كومان جونيور، خلال تكريم والدته الراحلة بارتينا كومان

غلبت الدموع رونالد كومان جونيور، حارس تلستار ونجل المدرب الهولندي رونالد كومان، خلال تكريم والدته الراحلة بارتينا كومان، على هامش مواجهة فريقه أمام ألكمار في الدوري الهولندي.
وتوقّفت المباراة في الدقيقة 12، وسط تصفيق جماعي من لاعبي الفريقَين والجماهير في مدرّجات ملعب "أفاس"، بينما ظهرت صورة بارتينا على الشاشات الكبيرة. 
ورفع مشجّعو تلستار لافتة دعم لعائلة كومان، وأشعلوا الشموع المضيئة في المدرّجات، في وقت لم يتمكّن فيه كومان جونيور من حبس دموعه داخل أرض الملعب.
ودخل لاعبو ألكمار وتلستار اللقاء وهم يرتدون شارات سوداء حدادًا على بارتينا، التي كانت زوجة رونالد كومان، المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب هولندا، وأمًّا لثلاثة أبناء.
وكان الحارس قد قرّر المشاركة في المباراة رغم وفاة والدته قبل أيام عن عمر 65 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي. وأوضح مدرّ
ب تلستار هينك بروخ قبل اللقاء أن القرار تُرك للاعب، الذي اختار خوض المباراة باعتبار كرة القدم متنفسًا له خلال هذه الفترة الصعبة.
وانتهت المواجهة بفوز ألكمار (1-0)، بهدف سجّله ميكس ميردينك، في أوّل مباراة يخوضها كومان جونيور منذ وفاة والدته.
 

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رونالد كومان جونيور

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