فيديو - كومان جونيور يتأثّر بتكريم والدته الراحلة

🇳🇱🙏 Ronald Koeman Jr was moved after a tribute for his mother who sadly passed away. RIP, Bartina Koeman. 😢❤️ pic.twitter.com/1ml6HTty9I — EuroFoot (@eurofootcom) September 20, 2026

غلبت الدموع ، حارس تلستار ونجل المدرب رونالد ، خلال تكريم والدته الراحلة بارتينا كومان، على هامش مواجهة فريقه أمام ألكمار في .وتوقّفت المباراة في الدقيقة 12، وسط تصفيق جماعي من لاعبي الفريقَين والجماهير في مدرّجات ملعب "أفاس"، بينما ظهرت صورة بارتينا على الشاشات الكبيرة.ورفع مشجّعو تلستار لافتة دعم لعائلة كومان، وأشعلوا الشموع المضيئة في المدرّجات، في وقت لم يتمكّن فيه كومان جونيور من حبس دموعه داخل أرض الملعب.ودخل لاعبو ألكمار وتلستار اللقاء وهم يرتدون شارات سوداء حدادًا على بارتينا، التي كانت زوجة رونالد كومان، المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب ، وأمًّا لثلاثة أبناء.وكان الحارس قد قرّر المشاركة في المباراة رغم وفاة والدته قبل أيام عن عمر 65 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان الثدي. وأوضح مدرّب تلستار هينك بروخ قبل اللقاء أن القرار تُرك للاعب، الذي اختار خوض المباراة باعتبار متنفسًا له خلال هذه الفترة الصعبة.وانتهت المواجهة بفوز ألكمار (1-0)، بهدف سجّله ميكس ميردينك، في أوّل مباراة يخوضها كومان جونيور منذ وفاة والدته.