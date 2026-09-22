أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب
A-
A+

رياضة

2026-09-22 | 19:31
فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب

انتهى تدخّل قويّ على خطّ التماس بكسر عكّاز مدرّب إنديبندينتي

شهدت مباراة إنديبندينتي ريفادافيا أمام باراكاس سنترال في الدوري الأرجنتيني لقطة غير مألوفة، بعدما انتهى تدخّل قويّ على خطّ التماس بكسر عكّاز مدرّب إنديبندينتي ألفريدو بيرتي.
وفي الدقيقة 35 من الشوط الثاني، تدخّل رودريغو إنسوا، لاعب باراكاس، بقوّة على توماس بوتاري، ليفقد الأخير توازنه ويندفع خارج حدود الملعب باتّجاه مدربه، الذي كان يقف قرب الخطّ مستندًا إلى عكازين بسبب إصابة تعرّض لها قبل أيام.
واصطدم بوتاري ببيرتي مباشرة، فانثنى العكاز الذي كان يعتمد عليه المدرب من الجهة اليمنى وتعرض للتلف، بينما سقط بيرتي أرضًا قبل أن ينهض ويطالب الحكم بطرد إنسوا، الذي اكتفى بالحصول على بطاقة صفراء.
وكان بيرتي قد خضع لجراحة بعد إصابته بكسر في عظمة الشظية، إثر سقوطه أثناء محاولته ضرب الكرة في أحد التدريبات، ما أجبره على قيادة فريقه باستخدام العكازين.
وانتهت المباراة بفوز إنديبندينتي ريفادافيا 1-0 خارج أرضه. وبعد اللقاء، قرر النادي تحويل العكاز المكسور إلى تذكار للجماهير، معلنًا طرحه في سحب خاص بأعضاء النادي المسددين لاشتراكاتهم، في خطوة طريفة استثمرت اللقطة التي شهدتها المباراة. وأوضح النادي أن الفائز بالعكاز يجب أن يكون عضوًا مسددًا لاشتراكه، وإلا يُعاد السحب لاختيار فائز آخر.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير سبارتا ترفض الوافد الجديد والمدرّب يتدخّل
2026-08-16

فيديو - جماهير سبارتا ترفض الوافد الجديد والمدرّب يتدخّل

فيديو - مدرّب يستفزّ جماهير فريقه السابق ويشعل إشكالًا
2026-09-19

فيديو - مدرّب يستفزّ جماهير فريقه السابق ويشعل إشكالًا

فيديو - مدرب باريس يتراقص على أنغام أغنية
2026-09-13

فيديو - مدرب باريس يتراقص على أنغام أغنية

فيديو - أوستابينكو تنفجر غضبًا بسبب مدرّب منافستها
2026-09-09

فيديو - أوستابينكو تنفجر غضبًا بسبب مدرّب منافستها

فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب

رياضة

كرة القدم

رودريغو إنسوا

باراكاس

توماس بوتاري

إنديبندينتي ريفادافيا

ألفريدو بيرتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة المالية بطلة لبطولة الوزارات ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي
فيديو - كوب بيرة يشعل فوضى كلاسيكو البرتغال

اقرأ ايضا في رياضة

مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل
19:33

مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل

لم يتمالك المشجع الشاب دموعه عندما التقى بيلوتي، قبل أن يعانقه اللاعب ويوقّع له جميع القمصان

19:33

مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل

لم يتمالك المشجع الشاب دموعه عندما التقى بيلوتي، قبل أن يعانقه اللاعب ويوقّع له جميع القمصان

فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال
19:30

فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال

اشتبك عدد من المشجّعين بالأيدي في أحد الأقسام العلويّة من المدرّجات

19:30

فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال

اشتبك عدد من المشجّعين بالأيدي في أحد الأقسام العلويّة من المدرّجات

برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا
19:28

برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا

يستعدّ برشلونة لمغادرة ملعب "كامب نو" مجدّدًا خلال موسم 2027-2028

19:28

برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا

يستعدّ برشلونة لمغادرة ملعب "كامب نو" مجدّدًا خلال موسم 2027-2028

اخترنا لكم
مشجّع يقطع 600 كيلومتر من أجل توقيع لاعبه المفضّل
19:33
فيديو – عراك جماهيري في ملعب أميركي.. وسقوط سروال
19:30
برشلونة يستعدّ لمغادرة كامب نو مجدّدًا
19:28
سرقة قائمَي مرمى تنتهي باعتقال
19:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026