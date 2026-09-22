فيديو – تدخّل يكسر عكّاز مدرب

CUIDADO, CASI TIRAN A BERTI 💥



🤕 Insua fue a trabar a Botari y casi se llevan puesto al entrenador de Independiente Rivadavia. pic.twitter.com/hqYsjD8gXh — Canal Showsport (@ShowsportCanal) September 22, 2026

شهدت مباراة إنديبندينتي ريفادافيا أمام باراكاس سنترال في لقطة غير مألوفة، بعدما انتهى تدخّل قويّ على خطّ التماس بكسر عكّاز مدرّب إنديبندينتي ألفريدو بيرتي.وفي الدقيقة 35 من الشوط الثاني، تدخّل إنسوا، لاعب باراكاس، بقوّة على توماس بوتاري، ليفقد الأخير توازنه ويندفع خارج حدود الملعب باتّجاه مدربه، الذي كان يقف قرب الخطّ مستندًا إلى عكازين بسبب إصابة تعرّض لها قبل أيام.واصطدم بوتاري ببيرتي مباشرة، فانثنى العكاز الذي كان يعتمد عليه المدرب من الجهة اليمنى وتعرض للتلف، بينما سقط بيرتي أرضًا قبل أن ينهض ويطالب الحكم بطرد إنسوا، الذي اكتفى بالحصول على بطاقة صفراء.وكان بيرتي قد خضع لجراحة بعد إصابته بكسر في عظمة الشظية، إثر سقوطه أثناء محاولته ضرب في أحد التدريبات، ما أجبره على قيادة فريقه باستخدام العكازين.وانتهت المباراة بفوز إنديبندينتي ريفادافيا 1-0 خارج أرضه. وبعد اللقاء، قرر النادي تحويل العكاز المكسور إلى تذكار للجماهير، معلنًا طرحه في سحب خاص بأعضاء النادي المسددين لاشتراكاتهم، في خطوة طريفة استثمرت اللقطة التي شهدتها المباراة. وأوضح النادي أن الفائز بالعكاز يجب أن يكون عضوًا مسددًا لاشتراكه، وإلا يُعاد السحب لاختيار فائز آخر.