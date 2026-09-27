فيديو - آيت نوري يغضب على الدكة

Rayan Ait-Nouri 🇩🇿 semble s'être pris la tête avec son staff ce soir avant le coup d'envoi du match de l'Algérie contre la Zambie (3-1)...



Le défenseur de Manchester City n'a d'ailleurs pas disputé la moindre minute. ❌ pic.twitter.com/zcf06Ttfjj — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 25, 2026

شهدت مواجهة الجزائر وزامبيا في تصفيات كأس الأمم 2027 من التوتّر على مقاعد البدلاء، بعدما أبدى آيت نوري غضبه عقب تغيّر خطط الجهاز الفنّي بشأن مشاركته في المباراة.وخلال الشوط الثاني، كان ظهير ضمن أربعة لاعبين طُلب منهم الإحماء تمهيدًا لاحتمال دخولهم، لكنّ هدف التعادل الزامبي دفع المدرب إبراهيم حمداني إلى تعديل خياراته، ليُطلب من آيت نوري العودة إلى مقاعد البدلاء وإفساح المجال أمام لاعب آخر للإحماء.وأظهرت اللقطات اللاعب غاضبًا وهو يتحدث بانفعال أمام الجهاز الفني، فيما حاول صائب تهدئته. وبحسب تقارير جزائرية، طُلب من اللاعب لاحقًا العودة إلى الإحماء، لكنّه لم يتقبّل الموقف واستمرّ التوتّر على الدكة.ولم يشارك آيت نوري في المباراة التي انتهت بفوز الجزائر (3-1). وفي التالي، أعلن قرار المدرب تحرير اللاعب من المعسكر، ليعود إلى ناديه ولا يشارك أمام بوروندي في تصفيات أمم أو في المباراة الودّيّة أمام النيجر.