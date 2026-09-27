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سانتوس ينعى مشجّعته الشغوفة

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سانتوس ينعى مشجّعته الشغوفة
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رياضة

2026-09-27 | 05:01
سانتوس ينعى مشجّعته الشغوفة

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، أمس السبت، وفاة مشجّعته المعروفة وصانعة المحتوى ناتاليا "ناتي" بوتيرا

أعلن نادي سانتوس البرازيلي، أمس السبت، وفاة مشجّعته المعروفة وصانعة المحتوى ناتاليا "ناتي" بوتيرا عن 39 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، في خبر أحزن جماهير النادي. 
وكانت بوتيرا، التي عملت مضيفة طيران قبل أن تنشط على منصات التواصل، من أبرز الوجوه الجماهيرية المرتبطة بسانتوس، إذ جمعت أكثر من 450 ألف متابع وقدمت محتوى عن مباريات الفريق وفعاليّاته المختلفة. كما شاركت في عدد من مبادرات النادي، بينها حملات توعوية ضمن "أكتوبر الوردي".
وشُخّصت بوتيرا بسرطان عنق الرحم عام 2023، قبل أن تعلن تعافيها في 2024، ثمّ تعود لاحقًا إلى العلاج بعدما أصبح المرض نقيليًا. وخلال الأيام الأخيرة، دعا سانتوس جماهيره إلى دعمها، فيما وجّه نيمار رسالة خاصّة إليها بعد تدهور حالتها الصحّيّة.
وفي بيان النعي، وصف سانتوس بوتيرا بالمشجعة الشغوفة التي جعلت النادي جزءًا أساسيًا من حياتها، مشيدًا بحضورها الدائم في "فيلا بيلميرو" ومشاركتها في أنشطة النادي.
وختم سانتوس رسالته بتقديم التعازي إلى عائلتها وأصدقائها، مؤكدًا أن ذكراها ستبقى حاضرة بين جماهير الفريق. 
 

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كرة القدم

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ناتاليا "ناتي" بوتيرا

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