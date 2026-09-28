العراق يستضيف "خليجي 28" في العام المقبل

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعه في مدينة جدة بالمملكة ، على هامش بطولة "خليجي 27"، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن آل ثاني، رئيس ، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي.وناقش الاجتماع طلب الاتحاد لكرة القدم استضافة النسخة الثامنة والعشرين من بطولة كأس الخليج "خليجي 28"، وهو طلب الاستضافة الوحيد المقدّم من الاتحادات الأعضاء، حيث وافق المكتب التنفيذي على الطلب ومنح العراق حق تنظيم البطولة، وفق الأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد الخليجي.وبموجب الموافقة، يلتزم الاتحاد العراقي لكرة القدم بإبلاغ نظيره الاتحاد الخليجي بالمدينة التي ستستضيف البطولة خلال الفترة المحددة، واستكمال المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة لاستضافة بطولات الاتحاد.وتأتي الموافقة في إطار حرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، ومواصلة تطوير منظومة البطولات الخليجية ودعم استضافتها وتنظيمها بما يعزز من مكانتها.وفي ختام الاجتماع، أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، دعمه المستمر والدائم للسيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومواصلة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.