الضوء الأخضر لملعب روما الجديد

حصل نادي روما على الموافقة الرسمية للمضي قدمًا في مشروع ملعبه الجديد في منطقة بيترالاتا بالعاصمة ، بعد اختتام مؤتمر الخدمات الحكومي أعماله بتوقيع الترخيص النهائي، في خطوة تمهّد لبدء التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.وأكد مفوض الحكومة الخاص ماسيمو سيسا اعتماد المشروع، فيما وقّع عمدة روما روبرتو غوالتييري الترخيص بصفته نائبًا للمفوض.وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.048 مليار ، بينها أكثر من 696 مليون يورو مخصّصة لبناء الملعب، وفق بيانات بلدية روما.وسيضّم الملعب 60,605 مقاعد، بينها مدرج جنوبي يتسع لنحو 23 ألف مشجع، إلى جانب متحف للنادي ومتجر رسمي ومساحات ضيافة ومرافق تجاريّة، ضمن مشروع يمتدّ على مساحة 27 هكتارًا في بيترالاتا.وأوضح غوالتييري أنّ الظروف باتت مهيّأة لوضع حجر الأساس في آذار - مارس 2027، على أن تستغرق أعمال البناء نحو عامين ونصف العام، ما يفتح الباب أمام افتتاح الملعب في نهاية 2029 إذا سارت الأعمال وفق الجدول المتوقع.وأدرج المشروع أيضًا ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس 2032، التي تنظمها إيطاليا وتركيا، فيما وصف روما الموافقة بأنّها محطة تاريخية في مسار بناء ملعبه الجديد.ويخوض روما حاليًا مبارياته على ملعب الأولمبيكو، الذي يتقاسمه مع غريمه المحلي لاتسيو.