أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

الضوء الأخضر لملعب روما الجديد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الضوء الأخضر لملعب روما الجديد
A-
A+

رياضة

2026-09-28 | 18:41
الضوء الأخضر لملعب روما الجديد

حصل نادي روما على الموافقة الرسمية للمضي قدمًا في مشروع ملعبه الجديد في منطقة بيترالاتا بالعاصمة الإيطالية

حصل نادي روما على الموافقة الرسمية للمضي قدمًا في مشروع ملعبه الجديد في منطقة بيترالاتا بالعاصمة الإيطالية، بعد اختتام مؤتمر الخدمات الحكومي أعماله بتوقيع الترخيص النهائي، في خطوة تمهّد لبدء التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
وأكد مفوض الحكومة الخاص ماسيمو سيسا اعتماد المشروع، فيما وقّع عمدة روما روبرتو غوالتييري الترخيص بصفته نائبًا للمفوض. 
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 1.048 مليار يورو، بينها أكثر من 696 مليون يورو مخصّصة لبناء الملعب، وفق بيانات بلدية روما.
وسيضّم الملعب 60,605 مقاعد، بينها مدرج جنوبي يتسع لنحو 23 ألف مشجع، إلى جانب متحف للنادي ومتجر رسمي ومساحات ضيافة ومرافق تجاريّة، ضمن مشروع يمتدّ على مساحة 27 هكتارًا في بيترالاتا.
وأوضح غوالتييري أنّ الظروف باتت مهيّأة لوضع حجر الأساس في آذار - مارس 2027، على أن تستغرق أعمال البناء نحو عامين ونصف العام، ما يفتح الباب أمام افتتاح الملعب في نهاية 2029 إذا سارت الأعمال وفق الجدول المتوقع.
وأدرج المشروع أيضًا ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات كأس أوروبا 2032، التي تنظمها إيطاليا وتركيا، فيما وصف روما الموافقة بأنّها محطة تاريخية في مسار بناء ملعبه الجديد. 
ويخوض روما حاليًا مبارياته على ملعب الأولمبيكو، الذي يتقاسمه مع غريمه المحلي لاتسيو.
 

مقالات ذات صلة

الغاز إلى لبنان عبر سوريا.. الأردن يعطي الضوء الأخضر
2026-09-07

الغاز إلى لبنان عبر سوريا.. الأردن يعطي الضوء الأخضر

ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)
2026-08-31

ترامب قد يعطي الضوء الأخضر.. ماذا يُحضَّر لإيران؟ (أكسيوس)

معركة علي الطاهر.. هل أعطت واشنطن تل أبيب الضوء الأخضر؟ (الديار)
2026-08-19

معركة علي الطاهر.. هل أعطت واشنطن تل أبيب الضوء الأخضر؟ (الديار)

الضوء الأخضر لملعب روما الجديد

رياضة

كرة القدم

روما

إيطاليا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
العراق يستضيف "خليجي 28" في العام المقبل
رؤوس منخفضة وشارات سوداء.. إيرلندا تحرج إسرائيل بثلاثية نظيفة (فيديو)

اقرأ ايضا في رياضة

تشافي يكسب إشادة الصحافة الهولنديّة
19:13

تشافي يكسب إشادة الصحافة الهولنديّة

حظي المدرب الإسباني بإشادة واسعة في الصحافة الهولنديّة

19:13

تشافي يكسب إشادة الصحافة الهولنديّة

حظي المدرب الإسباني بإشادة واسعة في الصحافة الهولنديّة

وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا
18:50

وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا

أعلن اتحاد "أول إيليت للمصارعة" وفاة المصارع البريطاني بنجامين ساترلي، المعروف باسم "باك"

18:50

وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا

أعلن اتحاد "أول إيليت للمصارعة" وفاة المصارع البريطاني بنجامين ساترلي، المعروف باسم "باك"

مانشستر سيتي يعيد فتح ملفّات فضائح كرة القدم
18:46

مانشستر سيتي يعيد فتح ملفّات فضائح كرة القدم

أعادت قضيّة مانشستر سيتي الماليّة إلى الواجهة عددًا من أكبر الأزمات التي هزّت أندية ومؤسّسات كرويّة عبر التاريخ

18:46

مانشستر سيتي يعيد فتح ملفّات فضائح كرة القدم

أعادت قضيّة مانشستر سيتي الماليّة إلى الواجهة عددًا من أكبر الأزمات التي هزّت أندية ومؤسّسات كرويّة عبر التاريخ

اخترنا لكم
تشافي يكسب إشادة الصحافة الهولنديّة
19:13
وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا
18:50
مانشستر سيتي يعيد فتح ملفّات فضائح كرة القدم
18:46
ملاكمة تقاضي منظّمي نزالها بـ10 ملايين
18:45

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026