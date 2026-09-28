فيديو - جماهير تركيا تطالب برحيل مونتيلا

ارتفعت أصوات جماهير منتخب تركيا
مطالبة برحيل المدرب فينتشنزو مونتيلا، خلال مواجهة إيطاليا، أمس الاثنين، على ملعب "يوزونجو يل أتاتورك" في بورصة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.
وبدأت الهتافات بعدما تأخّر المنتخب التركي
بهدفين خلال أوّل 22 دقيقة، إذ افتتح أليساندرو باستوني التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 9، قبل أن يضيف دافيدي فراتيسي الهدف الثاني في الدقيقة 22.
وردّدت جماهير أصحاب الأرض
هتافات "مونتيلا استقل"، كما طالبت باستقالة الاتحاد
التركي لكرة القدم
، في تعبير واضح عن غضبها من أداء المنتخب وبدايته الصعبة في البطولة.
ودخلت تركيا اللقاء بعدما خسرت مباراتها الأولى أمام فرنسا
(1-0)، بينما كانت إيطاليا قد سقطت بدورها أمام بلجيكا (2-0)، ما زاد أهمّيّة المواجهة للطرفين في سباق المجموعة.
ولم تتغيّر الأجواء كثيرًا خلال ما تبقّى من المباراة، التي انتهت بفوز إيطاليا (4-1)، لتتلقّى تركيا خسارتها الثانية تواليًا في البطولة، ويبقى الضغط متصاعدًا على مونتيلا مع بداية مشوار لم يلبِّ توقعات الجماهير، وسط حاجة الفريق إلى استعادة توازنه سريعًا في المجموعة.
ويستعدّ المنتخب التركي لمواجهة بلجيكا خارج أرضه في الجولة الثالثة يوم 2 تشرين الأوّل - أكتوبر، قبل أن يحلّ ضيفًا على إيطاليا بعد ثلاثة أيام.