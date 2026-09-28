فيديو - يامال يسخر من تعرّق نيكو

LAMINE THINKS NICO WILLIAMS NEEDS DEODORANT! 😅💦



The Spanish star shared this hilarious moment with his teammate on Instagram Stories, joking about Nico sweating a lot because of the heat! 🇪🇸📱#LamineYamal #NicoWilliams #Spain #Barcelona #Football pic.twitter.com/cMRDxTqp3m — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) September 28, 2026

واصل لامين يامال مزاحه المعتاد مع زميله نيكو ويليامز خلال رحلة منتخب إلى إشبيلية، قبل مواجهة كرواتيا في الجولة الثانية من الأمم الأوروبية، بعدما نشر مقطعًا طريفًا عبر خاصّيّة القصص في حسابه على " ".وصوّر يامال جناح أتلتيك بلباو داخل الحافلة المتّجهة إلى ، بينما بدت آثار التعرّق واضحة على قميصه الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قبل أن يضع إشارة إلى إحدى علامات مزيل العرق في لقطة ساخرة من صديقه المقرّب داخل المنتخب.واكتفى ويليامز بالابتسام ومحاولة إخفاء آثار التعرّق بضم ّذراعيه، فيما واصل يامال تصوير الموقف وسط أجواء مرحة رافقت رحلة المنتخب الإسباني من إلى إشبيلية.ويأتي المقطع بعد يومين من مشاركة في فوز إسبانيا على إنجلترا (3-2) على ملعب ويمبلي في افتتاح مشوارها بدوري الأمم، إذ سجّل يامال الهدف الأوّل، بينما شارك ويليامز أساسيًا قبل استبداله في الشوط الثاني.ويستعدّ المنتخب الإسباني لمواجهة كرواتيا، الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، بحثًا عن فوزه الثاني تواليًا في المجموعة، فيما عكست اللقطة مجددًا العلاقة القريبة بين يامال وويليامز، اللذين اعتادا تبادل المزاح خلال تجمعات المنتخب.