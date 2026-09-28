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فيديو - يامال يسخر من تعرّق نيكو

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فيديو - يامال يسخر من تعرّق نيكو
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رياضة

2026-09-28 | 18:43
فيديو - يامال يسخر من تعرّق نيكو

صوّر يامال جناح أتلتيك بلباو داخل الحافلة المتّجهة إلى المطار، بينما بدت آثار التعرّق واضحة على قميصه

واصل لامين يامال مزاحه المعتاد مع زميله نيكو ويليامز خلال رحلة منتخب إسبانيا إلى إشبيلية، قبل مواجهة كرواتيا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، بعدما نشر مقطعًا طريفًا عبر خاصّيّة القصص في حسابه على "إنستغرام".
وصوّر يامال جناح أتلتيك بلباو داخل الحافلة المتّجهة إلى المطار، بينما بدت آثار التعرّق واضحة على قميصه الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قبل أن يضع إشارة إلى إحدى علامات مزيل العرق في لقطة ساخرة من صديقه المقرّب داخل المنتخب.
واكتفى ويليامز بالابتسام ومحاولة إخفاء آثار التعرّق بضم ّذراعيه، فيما واصل يامال تصوير الموقف وسط أجواء مرحة رافقت رحلة المنتخب الإسباني من مدريد إلى إشبيلية.
ويأتي المقطع بعد يومين من مشاركة الثنائي في فوز إسبانيا على إنجلترا (3-2) على ملعب ويمبلي في افتتاح مشوارها بدوري الأمم، إذ سجّل يامال الهدف الأوّل، بينما شارك ويليامز أساسيًا قبل استبداله في الشوط الثاني.
ويستعدّ المنتخب الإسباني لمواجهة كرواتيا، الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، بحثًا عن فوزه الثاني تواليًا في المجموعة، فيما عكست اللقطة مجددًا العلاقة القريبة بين يامال وويليامز، اللذين اعتادا تبادل المزاح خلال تجمعات المنتخب.
 
 

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