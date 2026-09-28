ملاكمة تقاضي منظّمي نزالها بـ10 ملايين

رفعت الملاكمة الأميركية هيذر هاردي دعوى قضائية اتحادية تطالب فيها بتعويضات تتجاوز 10 ملايين ضدّ جيك بول وشركة "موست فاليوابل بروموشنز" وشركاء آخرين، على خلفيّة نزالها أمام أماندا سيرانو في آب - 2023، والذي تقول إنه تسبب لها بإصابات عصبيّة دائمة وأنهى مسيرتها.وأُودعت الدعوى في 23 أيلول - سبتمبر أمام المحكمة الفدرالية للمنطقة الشمالية من ، فرع دالاس، وتشمل أيضًا برايس هولدن وشركة "هولدن بوكسينغ".وتتّهم هاردي المدّعى عليهم بالإهمال، وانتهاك قانون إصلاح الملاكمة المعروف "قانون ".وتقول هاردي إنّ إعادة مواجهتها مع سيرانو كانت "خطرة وغير ضروريّة"، وإنّ المسؤولين عن تنظيمها كانوا يعلمون، أو كان ينبغي أن يعلموا، بالمخاطر العصبيّة الكبيرة المرتبطة بالنزال، كما تزعم أنّ وضعها المالي استُغلّ لدفعها إلى خوض المواجهة رغم اعتراضات من مقرّبين ومدرّبين على إقامتها.وكانت سيرانو قد تفوّقت بوضوح على هاردي في النزال الذي أُقيم ضمن بطاقة جيك بول ونيت دياز في دالاس، وحسمته بقرار الحكّام بالإجماع بعد عشر جولات، قبل أن تتوقّف هاردي عن المنافسة.وتقول هاردي إنّ آثار المواجهة شملت مشكلات في الذاكرة والرؤية والتوازن.وتطالب الملاكمة السابقة، إلى جانب التعويض المالي، بتغطية التكاليف القانونيّة وإجراءات تمنع تكرار ما تصفه بإهمال المقاتلين مستقبلاً.