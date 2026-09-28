وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا

أعلن اتحاد "أول إيليت للمصارعة" وفاة المصارع ساترلي، المعروف "باك"، عن عمر 40 عامًا، من دون سبب الوفاة حتّى الآن.وُلِد ساترلي في أبون تاين، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2004، قبل أن يتنقل بين عدد من أبرز اتّحادات المصارعة حول ، ويشتهر بأسلوبه السريع وحركاته الهوائية وقدرته البدنية العالية.وانضم إلى اتحاد "دبليو دبليو إي" عام 2012 تحت اسم "أدريان نيفيل"، قبل اختصار اسمه لاحقًا إلى "نيفيل"، وحقّق خلال مسيرته هناك بطولة "إن إكس تي" وبطولة الفرق، إضافة إلى لقب الوزن الخفيف.وفي 2019، انتقل إلى "أول إيليت للمصارعة" باسم "باك"، وحقق أكثر من بطولة، بينها لقب "أول أتلانتيك" وبطولة العالم للفرق الثلاثية، كما خاض نزالات بارزة أمام عدد من نجوم .وجاء إعلان وفاته بعد أقل من 24 ساعة على مشاركته في عرض "أول آوت" قرب ، حيث خاض مواجهة أمام أندرادي إل إيدولو.ونعى الاتحاد المصارع الراحل، مقدمًا التعازي إلى عائلته وأصدقائه وجماهيره، فيما توالت رسائل الحزن من زملائه ومتابعي المصارعة حول العالم.وكان ساترلي قد بنى قاعدة جماهيرية بفضل حضوره القوي داخل الحلبة، واستمر في المنافسة حتى أيامه .