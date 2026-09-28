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وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا

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وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا
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رياضة

2026-09-28 | 18:50
وفاة نجم مصارعة عن 40 عامًا

أعلن اتحاد "أول إيليت للمصارعة" وفاة المصارع البريطاني بنجامين ساترلي، المعروف باسم "باك"

أعلن اتحاد "أول إيليت للمصارعة" وفاة المصارع البريطاني بنجامين ساترلي، المعروف باسم "باك"، عن عمر 40 عامًا، من دون الكشف عن سبب الوفاة حتّى الآن.
وُلِد ساترلي في نيوكاسل أبون تاين، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2004، قبل أن يتنقل بين عدد من أبرز اتّحادات المصارعة حول العالم، ويشتهر بأسلوبه السريع وحركاته الهوائية وقدرته البدنية العالية.
وانضم إلى اتحاد "دبليو دبليو إي" عام 2012 تحت اسم "أدريان نيفيل"، قبل اختصار اسمه لاحقًا إلى "نيفيل"، وحقّق خلال مسيرته هناك بطولة "إن إكس تي" وبطولة الفرق، إضافة إلى لقب الوزن الخفيف.
وفي 2019، انتقل إلى "أول إيليت للمصارعة" باسم "باك"، وحقق أكثر من بطولة، بينها لقب "أول أتلانتيك" وبطولة العالم للفرق الثلاثية، كما خاض نزالات بارزة أمام عدد من نجوم الاتحاد.
وجاء إعلان وفاته بعد أقل من 24 ساعة على مشاركته في عرض "أول آوت" قرب شيكاغو، حيث خاض مواجهة أمام أندرادي إل إيدولو.
ونعى الاتحاد المصارع الراحل، مقدمًا التعازي إلى عائلته وأصدقائه وجماهيره، فيما توالت رسائل الحزن من زملائه ومتابعي المصارعة حول العالم. 
وكان ساترلي قد بنى قاعدة جماهيرية واسعة بفضل حضوره القوي داخل الحلبة، واستمر في المنافسة حتى أيامه الأخيرة.
 

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