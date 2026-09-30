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دكتوراه فخريّة لميسي قبل مباراة الوداع

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دكتوراه فخريّة لميسي قبل مباراة الوداع
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رياضة

2026-09-30 | 18:36
دكتوراه فخريّة لميسي قبل مباراة الوداع

قرّر مجلس جامعة بوينس آيرس منحه درجة الدكتوراه الفخريّة، وهي أعلى وسام فخري تمنحه الجامعة

يستعدّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتلقّي واحدة من أبرز التكريمات الأكاديمية في مسيرته، بعدما قرّر مجلس جامعة بوينس آيرس منحه درجة الدكتوراه الفخريّة، وهي أعلى وسام فخري تمنحه الجامعة، تقديرًا لمسيرته الرياضيّة وقيمه المرتبطة بالتميّز والمثابرة والتواضع والالتزام بتمثيل الأرجنتين.
وأقرّ مجلس الجامعة القرار بالإجماع، على أن تُقام مراسم التكريم يوم الثلاثاء 6 تشرين الأوّل - أكتوبر، قبل ساعات من مباراة ميسّي الوداعية مع منتخب الأرجنتين أمام بنين على ملعب "المونومنتال" في بوينس آيرس.
وأشادت الجامعة بمسيرة قائد المنتخب الأرجنتيني، معتبرة أنّها تمثّل نموذجًا للتميّز المهني والسلوك الأخلاقي، إلى جانب دوره في قيادة بلاده إلى سلسلة من الإنجازات، أبرزها كأس العالم 2022 وكوبا أميركا 2021 و2024.
وسيكون التكريم جزءًا من يوم استثنائي في مسيرة ميسي، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد كأس العالم 2026، قبل أن يوافق على خوض مباراة أخيرة بقميص المنتخب.
ومن المقرر أن تجمع المواجهة أمام بنين عددًا من زملائه السابقين في المنتخب، في ليلة وداع رسمية أمام الجماهير الأرجنتينية، بعد مسيرة دولية امتدت لأكثر من عقدين.
ويأتي التكريم قبل أيام من إكمال ميسي فصله الأخير مع المنتخب، بعدما خاض أكثر من 200 مباراة دولية وترك بصمة تاريخية في سجل الكرة الأرجنتينية.
 
دكتوراه فخريّة لميسي قبل مباراة الوداع

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

الأرجنتين

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