فيديو - قميص عملاق يودّع دجيكو في سراييفو

كرّمت مدينة سراييفو قائد منتخب البوسنة والهرسك إدين دجيكو، قبل مباراته الأخيرة
بقميص المنتخب أمام السويد، برفع قميص عملاق يحمل اسمه والرقم 11 في أحد أبرز معالم العاصمة
.
وجاءت المبادرة عشيّة المواجهة المقرّرة مساء اليوم
الجمعة على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا، ضمن منافسات دوري
الأمم الأوروبّيّة، والتي ستكون المحطّة الأخيرة في المسيرة الدوليّة للمهاجم المخضرم بعد نحو عقدين مع منتخب بلاده.
وظهر القميص الكبير في وسط سراييفو قرب موقع «الشعلة الأبدية»، في مشهد
لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير البوسنية، التي تستعد لتوديع أحد أبرز رموز كرة القدم
في البلاد.
وكان الاتحاد
البوسني قد أعلن في وقت سابق أن دجيكو سيخوض مباراته الدولية الأخيرة أمام السويد، في لقاء خُصّص ليكون مناسبة شكر ووفاء لقائد المنتخب التاريخي.
ويُعد دجيكو الهداف التاريخي لمنتخب البوسنة والهرسك وأكثر لاعبيه مشاركة، بعدما ترك بصمة بارزة منذ ظهوره الأول عام 2007، وقاد المنتخب إلى أبرز محطاته في السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن تحظى المباراة بأجواء عاطفية خاصة، في وداع لاعب ارتبط اسمه بواحدة من أهم حقب الكرة
البوسنية.