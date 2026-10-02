فيديو - قميص عملاق يودّع دجيكو في سراييفو

‼️🇧🇦 La camiseta gigante de Edin Dzeko que pusieron en Sarajevo en la noche que se retira de la Selección, vs Suecia. pic.twitter.com/413cT2R9Z8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 2, 2026

كرّمت مدينة سراييفو قائد منتخب البوسنة والهرسك إدين دجيكو، قبل مباراته بقميص المنتخب أمام السويد، برفع قميص عملاق يحمل اسمه والرقم 11 في أحد أبرز معالم .وجاءت المبادرة عشيّة المواجهة المقرّرة مساء الجمعة على ملعب بيلينو بوليي في زينيتسا، ضمن منافسات الأمم الأوروبّيّة، والتي ستكون المحطّة الأخيرة في المسيرة الدوليّة للمهاجم المخضرم بعد نحو عقدين مع منتخب بلاده.وظهر القميص الكبير في وسط سراييفو قرب موقع «الشعلة الأبدية»، في لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير البوسنية، التي تستعد لتوديع أحد أبرز رموز في البلاد.وكان البوسني قد أعلن في وقت سابق أن دجيكو سيخوض مباراته الدولية الأخيرة أمام السويد، في لقاء خُصّص ليكون مناسبة شكر ووفاء لقائد المنتخب التاريخي.ويُعد دجيكو الهداف التاريخي لمنتخب البوسنة والهرسك وأكثر لاعبيه مشاركة، بعدما ترك بصمة بارزة منذ ظهوره الأول عام 2007، وقاد المنتخب إلى أبرز محطاته في السنوات الماضية.ومن المنتظر أن تحظى المباراة بأجواء عاطفية خاصة، في وداع لاعب ارتبط اسمه بواحدة من أهم حقب البوسنية.