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مأساة في الإمارات تنهي حياة نجل نجم تشيلسي

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مأساة في الإمارات تنهي حياة نجل نجم تشيلسي
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رياضة

2026-10-02 | 18:52
مأساة في الإمارات تنهي حياة نجل نجم تشيلسي

كشفت جلسة تحقيق قضائي في بريطانيا، اليوم الجمعة، تفاصيل وفاة كاسيوس نيوتن، نجل لاعب تشيلسي السابق إيدي نيوتن

كشفت جلسة تحقيق قضائي في بريطانيا، اليوم الجمعة، تفاصيل وفاة كاسيوس نيوتن، نجل لاعب تشيلسي السابق إيدي نيوتن، وصديقه آران مارتينسون، خلال رحلة مشي في منطقة وادي نقب الجبلية بإمارة رأس الخيمة، وسط درجات حرارة قاربت 40 مئوية.
وتعود الحادثة إلى 18 تموز - يوليو الماضي، عندما انطلق نيوتن، البالغ 34 عامًا، وصديقه البالغ 33 عامًا، في رحلة عند السابعة صباحًا، رغم تحذيرات زوجة نيوتن، التي طلبت منه عدم الذهاب بسبب الحرارة المرتفعة.
وكشفت التحقيقات أن اللاعب السابق لم ينم ساعات كافية في الليلة السابقة، فيما أبلغت زوجته السلطات عن اختفائه بعدما انقطع الاتصال به.
وعثرت فرق الإنقاذ على جثتي الرجلين على بُعد نحو 3 إلى 4 كيلومترات من سيارتهما، في منطقة جبلية وعرة.
وأوضحت الطبيبة الشرعية ميشيل براون أنّ الوفاتين نتجتا عن ارتفاع شديد في حرارة الجسم، أدّى إلى فشل الأعضاء وتوقّف القلب والتنفس، معتبرةً أن الرحلة كانت مقصودة، لكن عواقبها جاءت غير متوقعة.
وسبق لنيوتن اللعب مع نادي إيستلي الإنكليزي، فيما دافع والده عن ألوان تشيلسي بين عامَي 1990 و2001، قبل أن يتولى أدوارًا تدريبية في النادي.
وكان تشيلسي قد أعرب عن حزنه لوفاة نجل لاعبه السابق، مقدّمًا تعازيه إلى عائلته.
 

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