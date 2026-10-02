فيديو - حارس رينجرز يسجّل هدفًا تاريخيًا!

¡DE LAS COSAS MÁS "RARAS" QUE PUEDEN PASAR EN LA NHL! 😳



El portero de los Rangers, IGOR SHESTERKIN metió gol, es la primera vez que ocurre algo así en la historia del equipo 😯 pic.twitter.com/2EBRqIjV1W — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026

دخل الروسي شيستيركين، حارس مرمى ، تاريخ هوكي الجليد الأميركي للمحترفين، بعدما سجّل هدفًا استثنائيًا خلال فوز فريقه على تامبا باي لايتنينغ بنتيجة (5-1)، على ملعب في نيويورك.وجاء الهدف قبل دقيقتين و34 ثانية من نهاية المباراة، عندما استغلّ شيستيركين خلوّ مرمى الفريق المنافس، بعدما غادر حارسه للمشاركة في الهجوم، ليسدّد القرص من أمام مرماه إلى الطرف الآخر من الملعب، ويسجّل الهدف الخامس لفريقه.وأصبح شيستيركين أوّل حارس مرمى في تاريخ نيويورك رينجرز ينجح في تسجيل هدف، خلال مسيرة النادي الممتدّة لنحو ، كما بات الحارس الثامن عشر الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري.ولم يقتصر تألّق الحارس الروسي على الهدف التاريخي، إذ تصدّى أيضًا لـ24 تسديدة، مساهمًا في تحقيق فريقه فوزه الأول هذا الموسم.وعقب تسجيل الهدف، اندفع زملاؤه للاحتفال معه، وسط فرحة الجماهير التي احتشدت في المدرجات.وكشف شيستيركين أنّه لم يشاهد لحظة دخول القرص إلى الشباك، ولم يعرف إن كان يستطيع الاحتفال، قبل أن يدرك نجاح محاولته من ردود فعل زملائه والجماهير.