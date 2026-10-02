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فيديو - حارس رينجرز يسجّل هدفًا تاريخيًا!

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فيديو - حارس رينجرز يسجّل هدفًا تاريخيًا!
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رياضة

2026-10-02 | 18:54
فيديو - حارس رينجرز يسجّل هدفًا تاريخيًا!

استغلّ شيستيركين خلوّ مرمى الفريق المنافس، بعدما غادر حارسه للمشاركة في الهجوم، ليسدّد القرص من أمام مرماه إلى الطرف الآخر من الملعب

دخل الروسي إيغور شيستيركين، حارس مرمى نيويورك رينجرز، تاريخ دوري هوكي الجليد الأميركي للمحترفين، بعدما سجّل هدفًا استثنائيًا خلال فوز فريقه على تامبا باي لايتنينغ بنتيجة (5-1)، على ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.
وجاء الهدف قبل دقيقتين و34 ثانية من نهاية المباراة، عندما استغلّ شيستيركين خلوّ مرمى الفريق المنافس، بعدما غادر حارسه للمشاركة في الهجوم، ليسدّد القرص من أمام مرماه إلى الطرف الآخر من الملعب، ويسجّل الهدف الخامس لفريقه.
وأصبح شيستيركين أوّل حارس مرمى في تاريخ نيويورك رينجرز ينجح في تسجيل هدف، خلال مسيرة النادي الممتدّة لنحو 100 عام، كما بات الحارس الثامن عشر الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري.
ولم يقتصر تألّق الحارس الروسي على الهدف التاريخي، إذ تصدّى أيضًا لـ24 تسديدة، مساهمًا في تحقيق فريقه فوزه الأول هذا الموسم.
وعقب تسجيل الهدف، اندفع زملاؤه للاحتفال معه، وسط فرحة الجماهير التي احتشدت في المدرجات.
وكشف شيستيركين أنّه لم يشاهد لحظة دخول القرص إلى الشباك، ولم يعرف إن كان يستطيع الاحتفال، قبل أن يدرك نجاح محاولته من ردود فعل زملائه والجماهير.
 

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