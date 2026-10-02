هكذا تتوزّع رواتب مدرّبي المنتخبات العالميّة

كشفت تقارير صحفيّة عن الرواتب السنوية لأبرز مدرّبي المنتخبات الوطنية، مسلّطةً الضوء على الفوارق الماليّة الكبيرة بينهم، مع تصدّر كارلو أنشيلوتي، ، القائمة.ووفقًا للأرقام المنشورة، يتقاضى أنشيلوتي 10 ملايين سنويًا، بعدما تولّى قيادة المنتخب البرازيلي قبل مونديال 2026، وجدّد عقده حتى عام 2030.وجاء الألماني يورغن كلوب، مدرّب منتخب ، ثانيًا براتب يبلغ 7 ملايين يورو، يليه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرّب الولايات المتّحدة، بـ6.8 ملايين يورو، ثم توماس توخيل، مدرّب إنكلترا، بـ6 ملايين يورو.أما الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس ، فحلّ خامسًا براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، أي نصف ما يتقاضاه أنشيلوتي، بعد تجديد عقده حتى عام 2032.واحتلّ جورجي جيسوس، مدرّب البرتغال، المركز السادس بـ4 ملايين يورو، متقدّمًا على زين الدين زيدان، مدرّب ، الذي يحصل على 3.6 ملايين يورو.وجاء تشافي هيرنانديز، مدرّب هولندا، ثامنًا بـ3 ملايين يورو، يليه ليونيل سكالوني، مدرّب الأرجنتين، بـ2.3 مليون يورو، فيما أكمل رالف رانغنيك، مدرب النمسا، القائمة بمليوني يورو.