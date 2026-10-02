"خيانة" وراء رحيل رونالدو عن منتخب البرتغال!

كشف الصحافي الإسباني إيدو أغيري، المقرّب من ، تفاصيل بشأن الأزمة التي دفعت النجم إلى مغادرة معسكر منتخب بلاده، على خلفيّة خلاف مع المدرب جيسوس.وأوضح أغيري، خلال برنامج "إل تشيرينغيتو"، أنّ الأزمة بدأت بعدما طلب جيسوس من إجراء عمليّات الإحماء لمدّة 30 دقيقة خلال مباراة ، من دون إشراكه.وبحسب روايته، عُقد اجتماع بين اللاعب والمدرّب ورئيس البرتغالي بروينسا، اعتذر خلاله جيسوس عن تصرّفه، ووعد بتقديم اعتذار علني في مؤتمره الصحفي التالي.لكنّ المدرب، وفقًا لأغيري، لم يلتزم بوعده، وأكّد أمام الصحافيّين أنّه صاحب القرار النهائي بشأن مشاركة اللاعبين، وأنّ رونالدو لا يتمتّع بمعاملة استثنائيّة.وقال أغيري إنّ هذا التناقض دفع رونالدو إلى الشعور بالخيانة واتّخاذ قرار مغادرة المعسكر، معتبرًا أنّ المدرب قدّم روايتين مختلفتين لما جرى.، أكّد رونالدو أنّه سيكشف في الوقت المناسب حقيقة الأسباب التي دفعته إلى المغادرة، فيما شدّد جيسوس على أنّ ضميره مرتاح، وأنّه لم يرتكب ما يستدعي الندم.ولم يؤكّد رونالدو بنفسه رواية أغيري بشأن الاعتذار المزعوم، في وقت يستمرّ فيه الجدل حول مستقبله الدولي.