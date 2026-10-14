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فيديو - سكالوني يشارك في سباق دراجات

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فيديو - سكالوني يشارك في سباق دراجات
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رياضة

2026-10-14 | 18:45
فيديو - سكالوني يشارك في سباق دراجات

احتلّ سكالوني المركز الـ79 في فئة الرجال "ماستر بي 2"

شارك مدرّب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل سكالوني، في سباق "غران فوندو بوينس آيرس" للدراجات الهوائية، وأكمل مسافة 129 كيلومترًا خلال 3 ساعات و17 دقيقة و21 ثانية.
وانطلق سكالوني، البالغ 48 عامًا، عند السادسة صباحًا من منتزه سارمينتو في العاصمة الأرجنتينية، ضمن مجموعة من أكثر من 3500 مشارك في النسخة الرابعة من السباق، الذي أُقيم على طرق وشوارع أُغلقت أمام السيارات خصيصًا للمنافسة.
وسلك المدرّب الفائز بكأس العالم 2022 المسار الأطول في السباق، الذي شمل عددًا من الشوارع والطرق السريعة الرئيسية في بوينس آيرس، قبل العودة إلى نقطة الانطلاق، حيث أُقيم خط النهاية.
واحتلّ سكالوني المركز الـ79 في فئة الرجال "ماستر بي 2"، مؤكّدًا شغفه برياضة الدراجات التي يمارسها إلى جانب عمله في تدريب منتخب بلاده.
وعقب وصوله، أعرب المدرّب الأرجنتيني عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أنّه أراد الاستمتاع بقيادة الدراجة في شوارع العاصمة بعيدًا عن السيارات، ووصف التجربة بأنّها ممتعة للغاية.
وتضمّن السباق مسارين، أحدهما بطول 129 كيلومترًا والآخر 46 كيلومترًا، فيما خُصّص جزء من عائدات التسجيل لدعم إنشاء مسبح ملائم للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد، في إطار مبادرة اجتماعية رافقت المنافسة.
 

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ليونيل سكالوني

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