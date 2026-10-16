ميرينو.. من شظايا الموت إلى المجد

تسع سنوات مرّت على تفجير حافلة بوروسيا دورتموند، لكنّ الإسباني ميكيل ميرينو كشف، في شهادة نشرها أمس الخميس، أنّ تغيير مقعده قبل الانفجار ربّما أنقذ حياته، وسمح له بمواصلة مسيرة انتهت بتتويجه بطلًا للعالم.في 11 - أبريل 2017، كان ميرينو، البالغ حينها 20 عامًا، يستعدّ لمواجهة موناكو في ، عندما استهدفت ثلاثة تفجيرات حافلة دورتموند.وقبل الحادث، شعر بشدّ في ساقيه، فانتقل من مقعده المعتاد بجوار مارك بارترا إلى المقاعد الأماميّة الأكثر راحة، وبعد الانفجار الذي أُصيب فيه بارترا، اكتشف أنّ شظيّة كبيرة استقرّت في مسند رأس مقعده الأصلي.وقال ميرينو "أنا محظوظ لأنّني ما زلت على قيد الحياة".ومنذ تلك الليلة، انتقل إلى نيوكاسل ثمّ سوسييداد، حيث تُوّج بكأس ملك ، قبل انضمامه إلى أرسنال وحصد الدوري الإنكليزي عام 2026.ومع منتخب إسبانيا، أحرز الأمم الأوروبيّة 2023، وكأس 2024، ثمّ 2026، بعدما تجاوز إصابة خطيرة في قدمه وسجّل هدفَين حاسمَين أمام البرتغال وبلجيكا.رحلة من مقعد كاد ينهي حياته إلى منصّة التتويج بأكبر ألقاب .