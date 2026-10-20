فيديو - مشجّعو سلوفان ينتزعون دروع الشرطة في روما

📍 Scontri tra la tifoseria dello Slovan e le forze dell'ordine #asroma #RomaSlovan https://t.co/ijaygXDhXh — laroma24.it (@LAROMA24) October 20, 2026

اشتعلت مواجهات بين مشجّعي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وعناصر الشرطة الإيطالية في مدرجات الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، مساء الثلاثاء، خلال لقاء الفريقين في ، ما أدّى إلى إصابة أحد رجال الأمن.واندلعت الاشتباكات في الشوط الثاني، بعدما حاول عدد من مشجّعي الفريق الضيف الوصول إلى المدرّج الذي يجلس فيه روما، متجاوزين المنطقة الفاصلة بين الجمهورين، وسط إلقاء مقذوفات وركل الحواجز الزجاجية.وتدخّلت قوات الشغب لمنع وصول المشجعين إلى المدرج المقابل، لكنّ المواجهة تصاعدت سريعًا، إذ دفع بعض أنصار سلوفان عناصر الشرطة إلى التراجع، وانتزعوا دروعًا واقية من أفراد الأمن، قبل إلقاء أحدها باتجاه جماهير الفريق الإيطالي.واستمرت الاضطرابات نحو عشر دقائق، بحسب تقارير صحفية إيطالية، فيما أظهرت مشاهد مصورة اشتباكات مباشرة بين المشجعين والشرطة وسط المقاعد، في وقت واصل فيه عناصر الأمن محاولات السيطرة على الوضع.وتزامنت هذه الأحداث مع فوز روما بأربعة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية، لكن المواجهات داخل المدرجات أضافت توترًا إلى أجواء اللقاء.وكانت شرطة روما قد اتخذت إجراءات خاصة قبل المباراة، شملت مراقبة تحركات الجماهير الزائرة وتنظيم المنطقة المحيطة بالملعب، تحسبًا لوقوع اضطرابات.