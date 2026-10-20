أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - مشجّعو سلوفان ينتزعون دروع الشرطة في روما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مشجّعو سلوفان ينتزعون دروع الشرطة في روما
A-
A+

رياضة

2026-10-20 | 18:52
فيديو - مشجّعو سلوفان ينتزعون دروع الشرطة في روما

اندلعت الاشتباكات في الشوط الثاني، بعدما حاول عدد من مشجّعي الفريق الضيف الوصول إلى المدرّج الشمالي

اشتعلت مواجهات بين مشجّعي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وعناصر الشرطة الإيطالية في مدرجات الملعب الأولمبي بالعاصمة روما، مساء الثلاثاء، خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ما أدّى إلى إصابة أحد رجال الأمن.
واندلعت الاشتباكات في الشوط الثاني، بعدما حاول عدد من مشجّعي الفريق الضيف الوصول إلى المدرّج الشمالي الذي يجلس فيه أنصار روما، متجاوزين المنطقة الفاصلة بين الجمهورين، وسط إلقاء مقذوفات وركل الحواجز الزجاجية.
وتدخّلت قوات مكافحة الشغب لمنع وصول المشجعين إلى المدرج المقابل، لكنّ المواجهة تصاعدت سريعًا، إذ دفع بعض أنصار سلوفان عناصر الشرطة إلى التراجع، وانتزعوا دروعًا واقية من أفراد الأمن، قبل إلقاء أحدها باتجاه جماهير الفريق الإيطالي.
واستمرت الاضطرابات نحو عشر دقائق، بحسب تقارير صحفية إيطالية، فيما أظهرت مشاهد مصورة اشتباكات مباشرة بين المشجعين والشرطة وسط المقاعد، في وقت واصل فيه عناصر الأمن محاولات السيطرة على الوضع.
وتزامنت هذه الأحداث مع فوز روما بأربعة أهداف دون رد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية، لكن المواجهات داخل المدرجات أضافت توترًا إلى أجواء اللقاء.
وكانت شرطة روما قد اتخذت إجراءات أمنية خاصة قبل المباراة، شملت مراقبة تحركات الجماهير الزائرة وتنظيم المنطقة المحيطة بالملعب، تحسبًا لوقوع اضطرابات.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي
2026-09-15

فيديو - مشجّع يحاول انتزاع قفّاز كيلسي

فيديو - طفل يغادر الملعب بحماية الشرطة بعد هدية نيمار
2026-08-31

فيديو - طفل يغادر الملعب بحماية الشرطة بعد هدية نيمار

فيديو - طرد لاعب… والنهاية في مركز الشرطة
2026-08-11

فيديو - طرد لاعب… والنهاية في مركز الشرطة

فيديو - بالمر يهدي حذاءه لمشجع بعد الفوز
2026-10-11

فيديو - بالمر يهدي حذاءه لمشجع بعد الفوز

فيديو - مشجّعو سلوفان ينتزعون دروع الشرطة في روما

رياضة

كرة القدم

روما

سلوفان براتيسلافا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - فاسكو يوقظ بوكا جونيورز عند الثالثة فجرًا!
فيديو - إيدرسون وعائلته يوزّعون مساعدات في إسطنبول

اقرأ ايضا في رياضة

بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية
19:09

بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية

تتضمّن الدعوى اتهامات بارتكاب جريمة كراهية وتوجيه إهانات جسيمة علنًا

19:09

بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية

تتضمّن الدعوى اتهامات بارتكاب جريمة كراهية وتوجيه إهانات جسيمة علنًا

فيديو - لاعبو باستو يلعبون "حلقة الأطفال" لتنفيذ ركنية!
19:02

فيديو - لاعبو باستو يلعبون "حلقة الأطفال" لتنفيذ ركنية!

أمسك ستة لاعبين من باستو بأيدي بعضهم بعضًا، وبدأوا بالدوران بشكل دائري داخل منطقة الجزاء

19:02

فيديو - لاعبو باستو يلعبون "حلقة الأطفال" لتنفيذ ركنية!

أمسك ستة لاعبين من باستو بأيدي بعضهم بعضًا، وبدأوا بالدوران بشكل دائري داخل منطقة الجزاء

ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ
18:58

ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ

طالب ريال مدريد ستّة أندية إنجليزية بتحمّل حصّتها من تكاليف تأسيس المسابقة التي لم تُبصر النور

18:58

ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ

طالب ريال مدريد ستّة أندية إنجليزية بتحمّل حصّتها من تكاليف تأسيس المسابقة التي لم تُبصر النور

اخترنا لكم
بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية
19:09
فيديو - لاعبو باستو يلعبون "حلقة الأطفال" لتنفيذ ركنية!
19:02
ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ
18:58
إشبيلية يفتح النار على الليغا بسبب ريال مدريد
18:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026