حادث قطارَي توليدو ينهي حياة رياضية إسبانية

توفّيت العدّاءة جولييتا غاييغو، المتخصّصة في الوثب ، عن عمر ناهز 24 عامًا، إثر حادث تصادم قطارين في منطقة أوردا بمحافظة توليدو الإسبانية، الأربعاء، والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص، في مأساة خيّمت على الأوساط الرياضية في البلاد.وأكّد الإسباني لألعاب القوى وفاة غاييغو، التي كانت تمثّل نادي "AD Sprint" في ، معربًا عن حزنه لفقدانها، ومقدّمًا تعازيه لعائلتها وأصدقائها وزملائها.وكانت الرياضية الشابّة قد احتفلت بعيد ميلادها الرابع والعشرين في التاسع من تشرين الأوّل - أكتوبر الجاري، فيما كانت تقيم في ، وتواصل مسيرتها الرياضيّة، بعدما شاركت في عدد من البطولات الإسبانيّة.وسجّلت غاييغو أفضل أرقامها في الوثب الطويل عام 2023، عندما حقّقت قفزة بلغت 5.90 أمتار، خلال بطولة لفئة تحت 23 عامًا في مدينة أنتقيرة.ونعى ناديها اللاعبة بكلمات مؤثّرة، مؤكّدًا أنّ رحيلها ترك حزنًا كبيرًا لدى أفراد الفريق، وأنّها ستبقى دائمًا جزءًا من عائلته الرياضية.وأعلن النادي تنظيم وقفات صمت تكريمًا لذكراها، فيما أعرب الإسباني لألعاب القوى، راؤول تشابادو، عن حزنه لوفاتها.وجاء تأكيد رحيل غاييغو بعد اصطدام قطار فائق بآخر متوقّف على السكة، في حادث أسفر عن مقتل 69 شخصًا على الأقل، وفق حصيلة الخميس.