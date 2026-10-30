فيديو - رصاص وعصيّ قبل ديربي فلامنغو وفاسكو

Incidentes anoche entre la hinchada de Flamengo vs Vasco https://t.co/sCim6PS4iu — Barra Brava (@barrabrava_net) October 30, 2026

تحوّلت الساعات التي سبقت مواجهة فلامنغو وفاسكو دا غاما في ، الخميس، إلى سلسلة مواجهات عنيفة بين مجموعات من مشجّعي الفريقين في مناطق متفرقة من ريو دي جانيرو، تخلّلها إطلاق نار واعتداءات بالعصي والقضبان الحديدية.وسُجّلت أخطر الحوادث في دوكي دي كاشياس، حيث أُصيب ريبيرو سيلفا، البالغ 42 عامًا، برصاصة في رقبته أثناء وجوده مع أصدقاء كانوا يستعدّون للتوجّه إلى الملعب، ونُقل إلى المستشفى بحالة خطرة وخضع لجراحة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة بوصفها محاولة قتل.وبحسب إفادة أحد الشهود، اقترب ستة أو سبعة أشخاص من المجموعة وأطلقوا النار، بعدما اشتبهوا في انتمائها إلى رابطة جماهيرية منافسة بسبب الملابس التي ارتداها بعض أفرادها.وامتدّت الاشتباكات إلى حي جاكاريباغوا، حيث استخدمت مجموعات من المشجّعين العصيّ، ما أدّى إلى تعطيل الحركة في أحد الشوارع.وفي منطقة كومبليكسو دا ماري، حاول أفراد من رابطة مشجّعي فاسكو اقتحام حي باركي أونياو بحثًا عن فلامنغو، قبل أن يتراجعوا وسط سماع إطلاق نار.وأعلنت الشرطة اقتياد ستّة مشجّعين إلى أحد مراكزها على خلفية اضطرابات منفصلة، من دون تسجيل توقيفات، بينما عزّزت وجودها الأمني في المناطق التي طالتها المواجهات.