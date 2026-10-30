فيديو - حارس بوليفيا يترك المرمى احتجاجًا على الحكم

El Robo del Sigo @fifacom_es @fifamedia @FIFAcom un penal inventado Fuera del area en em ultimo minuto a favor de Inglaterra A penalty outside the area to give the victory to England @laverde_fbf @FBF_BO #laverde #Bolivia #FIFAU15WC #lafieradeportiva https://t.co/YakxuZT4mg — La Fiera Deportiva (@hernanespn) October 30, 2026

رفض غايل مولينا، حارس منتخب بوليفيا تحت 15 عامًا، التصدي لركلة جزاء أمام ، أمس الجمعة، خلال ومهرجان "فيفا" للناشئين في أذربيجان، احتجاجًا على قرار تحكيمي مثير للجدل، قبل أن تتحوّل المباراة إلى اشتباكات بين لاعبي المنتخبين.وبدأت الواقعة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، رغم أنّ المخالفة بدت خارج منطقة الجزاء، ما أثار غضب اللاعبين البوليفيين والجهاز الفني، الذين طالبوا بالتراجع عن القرار.وتوقّفت المباراة لأكثر من دقيقتين ونصف الدقيقة بسبب الاحتجاجات، قبل أن يتّخذ لاعبو بوليفيا موقفًا غير مألوف، إذ ابتعدوا عن منطقة الجزاء، بينما وقف الحارس بجوار القائم الأيمن، واضعًا يديه على خصره، ورافضًا محاولة إيقاف .ونفّذ الإنجليزي فاموكون الركلة بسهولة، ليمنح منتخب بلاده الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ولم تنتهِ الأزمة عند صافرة النهاية، إذ اندفع لاعبون بوليفيون باتجاه الحكم للاعتراض على قراره، فتدخّل لاعبو إنجلترا لحمايته، قبل اندلاع تدافع ومشادات بين الطرفين.وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أحد البدلاء البوليفيين، فيما غادر أرض الملعب وسط أجواء متوتّرة، بعد حادثة طغت على ختام المواجهة التي كانت مخصّصة لتحديد المركز السابع والخمسين في البطولة.