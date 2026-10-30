فيديو - سانيه يوجّه شتيمة لمصوّر على الهواء

Leroy Sane kendisine yakınlaşan kamerana "F*ck off" dedi. Tüm canlı yayınlar için takip: @GoalhubX https://t.co/kcBp4zd8qK — GoalhubX gol ve pozisyonlar (@Anlikgoller090) October 30, 2026

أثار الألماني ليروي سانيه، لاعب ، جدلًا بعدما وجّه شتيمة إلى أحد مصوّري القناة الناقلة، عقب مواجهة فريقه أمام قونية سبور، أمس الجمعة، في الدوري التركي، في تصرّف حدث أمام الكاميرات خلال البث المباشر.وبدأت الواقعة فور انتهاء المباراة، عندما اقترب المصوّر من سانيه لتوثيق اللحظات داخل الملعب، لكنّ اللاعب البالغ 30 عامًا أبدى انزعاجه من العدسة نحوه، قبل أن يلتفت إلى الكاميرا ويطلب من المصوّر الابتعاد بعبارة نابية باللغة .وكان زملاء سانيه يحتفلون بالفوز بأربعة أهداف نظيفة، بينما بقي اللاعب الألماني بعيدًا عن الاحتفالات، قبل وقوع الحادثة التي أثارت انتقادات لسلوكه تجاه أحد العاملين في التغطية التلفزيونية.وشارك سانيه بديلًا خلال الشوط الثاني، وخاض نحو نصف ساعة من المباراة، التي أقيمت على ملعب قونية سبور، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.وجاء التصرّف رغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت فوز غلطة سراي، وتوسيع الفارق مع ملاحقيه في صدارة الترتيب.وأثارت الكلمات التي وجّهها اللاعب إلى المصوّر تساؤلات بشأن أسباب غضبه، خصوصًا أنّ الحادثة وقعت بعد انتهاء المواجهة، بعيدًا عن أيّ احتكاك مع لاعبي الفريق المنافس، فيما لم تتّضح الدوافع التي دفعته إلى التصرّف بهذه الطريقة أمام عدسات التلفزيون.