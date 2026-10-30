أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - سانيه يوجّه شتيمة لمصوّر على الهواء

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - سانيه يوجّه شتيمة لمصوّر على الهواء
A-
A+

رياضة

2026-10-30 | 19:35
فيديو - سانيه يوجّه شتيمة لمصوّر على الهواء

وجّه شتيمة إلى أحد مصوّري القناة الناقلة، عقب مواجهة فريقه أمام قونية سبور

أثار الألماني ليروي سانيه، لاعب غلطة سراي التركي، جدلًا بعدما وجّه شتيمة إلى أحد مصوّري القناة الناقلة، عقب مواجهة فريقه أمام قونية سبور، أمس الجمعة، في الدوري التركي، في تصرّف حدث أمام الكاميرات خلال البث المباشر.
وبدأت الواقعة فور انتهاء المباراة، عندما اقترب المصوّر من سانيه لتوثيق اللحظات الأخيرة داخل الملعب، لكنّ اللاعب البالغ 30 عامًا أبدى انزعاجه من توجيه العدسة نحوه، قبل أن يلتفت إلى الكاميرا ويطلب من المصوّر الابتعاد بعبارة نابية باللغة الإنجليزية.
وكان زملاء سانيه يحتفلون بالفوز بأربعة أهداف نظيفة، بينما بقي اللاعب الألماني بعيدًا عن الاحتفالات، قبل وقوع الحادثة التي أثارت انتقادات لسلوكه تجاه أحد العاملين في التغطية التلفزيونية.
وشارك سانيه بديلًا خلال الشوط الثاني، وخاض نحو نصف ساعة من المباراة، التي أقيمت على ملعب قونية سبور، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.
وجاء التصرّف رغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت فوز غلطة سراي، وتوسيع الفارق مع ملاحقيه في صدارة الترتيب.
وأثارت الكلمات التي وجّهها اللاعب إلى المصوّر تساؤلات بشأن أسباب غضبه، خصوصًا أنّ الحادثة وقعت بعد انتهاء المواجهة، بعيدًا عن أيّ احتكاك مع لاعبي الفريق المنافس، فيما لم تتّضح الدوافع التي دفعته إلى التصرّف بهذه الطريقة أمام عدسات التلفزيون. 

مقالات ذات صلة

لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)
2026-10-03
Play

لحظة رعب على الهواء مباشرة.. سيارة تطيح بمراسلة ومصور (فيديو)

على الهواء.. شتائم أكثر تصفيق أكبر!
2026-09-25
Play

على الهواء.. شتائم أكثر تصفيق أكبر!

فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر
2026-10-28

فيديو - والد يامال ينفعل وأرشافين يوبّخ المصوّر

فيديو - لامين يامال يوجّه رسالة تضامن إلى كولومبيا
2026-08-11

فيديو - لامين يامال يوجّه رسالة تضامن إلى كولومبيا

فيديو - سانيه يوجّه شتيمة لمصوّر على الهواء

رياضة

كرة القدم

ليروي سانيه

قونية سبور

غلطة سراي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
غريليش يتبرّع لمشجّع مصاب بالسرطان ويُبكي زوجته
فيديو - قنابل الخردل تستهدف جماهير بايرن ميونيخ

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين
19:36

فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين

تشاجر عدد من اللاعبين داخل الملعب، قبل أن يتدخّل زملاؤهم وأفراد من الأجهزة التدريبية، وسط حالة من الفوضى

19:36

فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين

تشاجر عدد من اللاعبين داخل الملعب، قبل أن يتدخّل زملاؤهم وأفراد من الأجهزة التدريبية، وسط حالة من الفوضى

فيديو - حارس بوليفيا يترك المرمى احتجاجًا على الحكم
19:33

فيديو - حارس بوليفيا يترك المرمى احتجاجًا على الحكم

احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، رغم أنّ المخالفة بدت خارج منطقة الجزاء

19:33

فيديو - حارس بوليفيا يترك المرمى احتجاجًا على الحكم

احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، رغم أنّ المخالفة بدت خارج منطقة الجزاء

فيديو - رصاص وعصيّ قبل ديربي فلامنغو وفاسكو
19:32

فيديو - رصاص وعصيّ قبل ديربي فلامنغو وفاسكو

سُجّلت أخطر الحوادث في دوكي دي كاشياس، حيث أُصيب ليوناردو ريبيرو سيلفا برصاصة في رقبته

19:32

فيديو - رصاص وعصيّ قبل ديربي فلامنغو وفاسكو

سُجّلت أخطر الحوادث في دوكي دي كاشياس، حيث أُصيب ليوناردو ريبيرو سيلفا برصاصة في رقبته

اخترنا لكم
فيديو - رذاذ الفلفل يوقف عراكًا بين لاعبين أميركيين
19:36
فيديو - حارس بوليفيا يترك المرمى احتجاجًا على الحكم
19:33
فيديو - رصاص وعصيّ قبل ديربي فلامنغو وفاسكو
19:32
فيديو - مارتينيز يدفع ثمن المونديال بإصابة دائمة في يده
19:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026