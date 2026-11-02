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فيديو - اصطدام عنيف يوقف قلب مهاجم تينيريفي

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فيديو - اصطدام عنيف يوقف قلب مهاجم تينيريفي
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رياضة

2026-11-02 | 18:20
فيديو - اصطدام عنيف يوقف قلب مهاجم تينيريفي

خلال نقله بسيّارة الإسعاف، تعرّض دي ميغيل لتوقّف قلبي تنفّسي

تعرّض خيسوس دي ميغيل، مهاجم تينيريفي الإسباني، لتوقّف قلبي تنفّسي عقب اصطدام عنيف بحارس أندورا خيسوس أوونو، في الدقائق الأخيرة من مواجهة الفريقين بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ما أدّى إلى تعليق المباراة ونقله بصورة عاجلة إلى المستشفى.
ووقعت الحادثة خلال الوقت بدل الضائع، عندما اندفع دي ميغيل خلف كرة طويلة قرب منتصف الملعب، بينما خرج أوونو من مرماه لمحاولة إبعادها، فاصطدمت ركبته بصدر المهاجم، الذي سقط فاقدًا الوعي على العشب.
وسارع لاعبو الفريقين إلى استدعاء الطواقم الطبّيّة، التي قدّمت الإسعافات الأوّليّة للاعب وسط حالة من الذهول، فيما لم يتمالك عدد من زملائه دموعهم. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس، قبل أن يقرّر إيقاف اللقاء، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما. 
وخلال نقله بسيّارة الإسعاف، تعرّض دي ميغيل لتوقّف قلبي تنفّسي، واستعاد نبضه بفضل محاولات الإنعاش، ثم بدأ يتنفّس من دون مساعدة، لكنّه ظل فاقدًا للوعي.
وأكّد نادي تينيريفي بقاء مهاجمه في وحدة العناية المركّزة بالمستشفى، موضحًا أنّ حالته مستقرة رغم خطورتها، وأنّ جهازه الطبّي يتابع تطوّرات وضعه الصحّي عن كثب. وأكّد النادي أنّ أيّ تطورات جديدة ستُعلن بعد الحصول على التقييم الطبي. 
 

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كرة القدم

خيسوس دي ميغيل

خيسوس أوونو

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