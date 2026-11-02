فيديو - اصطدام عنيف يوقف قلب مهاجم تينيريفي

Scary moment in the vs Andorra match. Tenerife’s Jesús de Miguel was knocked unconscious after a heavy collision with Andorra goalkeeper Owono in stoppage time. He suffered a cardiac arrest, received CPR, and has since regained a pulse and is breathing on his own, though he remains unconscious and under observation in hospital. The match was suspended at 2-2. Wishing him a full and speedy recovery. https://t.co/qlLDeo0dEk — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) November 2, 2026

تعرّض دي ميغيل، مهاجم الإسباني، لتوقّف قلبي تنفّسي عقب اصطدام عنيف بحارس خيسوس أوونو، في الدقائق من مواجهة الفريقين بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ما أدّى إلى تعليق المباراة ونقله بصورة عاجلة إلى المستشفى.ووقعت الحادثة خلال الوقت بدل الضائع، عندما اندفع دي ميغيل خلف كرة طويلة قرب منتصف الملعب، بينما خرج أوونو من مرماه لمحاولة إبعادها، فاصطدمت ركبته بصدر المهاجم، الذي سقط فاقدًا الوعي على العشب.وسارع لاعبو الفريقين إلى استدعاء الطواقم الطبّيّة، التي قدّمت الإسعافات الأوّليّة للاعب وسط من الذهول، فيما لم يتمالك عدد من زملائه دموعهم. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس، قبل أن يقرّر إيقاف اللقاء، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما.وخلال نقله بسيّارة الإسعاف، تعرّض دي ميغيل لتوقّف قلبي تنفّسي، واستعاد نبضه بفضل محاولات الإنعاش، ثم بدأ يتنفّس من دون مساعدة، لكنّه ظل فاقدًا للوعي.وأكّد نادي تينيريفي بقاء مهاجمه في وحدة العناية المركّزة بالمستشفى، موضحًا أنّ حالته مستقرة رغم خطورتها، وأنّ جهازه الطبّي يتابع تطوّرات وضعه الصحّي عن كثب. وأكّد النادي أنّ أيّ تطورات ستُعلن بعد الحصول على التقييم الطبي.