فيديو - مونتييل يغادر كلاسيكو الأرجنتين خلف دروع الشرطة

🟥 Things got heated in Argentina as Montiel was escorted off by police following his red card. 😳 https://t.co/fFNlK7Zymy — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) November 2, 2026

اضطرّ غونزالو مونتييل، مدافع ريفر بليت، إلى مغادرة ملعب "لا بومبونيرا" تحت حماية عناصر الشرطة ودروع الشغب، بعدما تعرّض للرشق بمقذوفات من مدرّجات بوكا جونيورز، إثر طرده في كلاسيكو الأرجنتينية.وبدأت الواقعة في الدقيقة التاسعة والسبعين، عندما ارتكب مونتييل تدخّلًا قويًا بحق لاوتارو بلانكو، فرفع الحكم نيكولاس راميريز البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، ليكمل ريفر بليت المباراة بتسعة لاعبين.واعترض المدافع وزملاؤه على القرار، وتأخّرت مغادرته أرض الملعب لدقائق، قبل أن يتّجه نحو الممرّ المؤدّي إلى غرف الملابس بمحاذاة مدرّجات أصحاب .وخلال سيره، أشار مونتييل إلى شعار ريفر بليت على قميصه، وحرّك إصبعه بحركة فسّرها مشجّعو بوكا على أنّها تذكير بفوز فريقه على غريمه في ليبرتادوريس عام 2018.وأثارت الإشارات غضب مشجّعي بوكا، الذين رشقوه بعبوات وأجسام مختلفة، ما دفع عناصر الشرطة إلى التدخّل ومرافقته خلف دروع واقية لحمايته حتى خروجه من أرض الملعب.وكان ريفر بليت قد خسر مدافعه لوكاس مارتينيز كوارتا بالطرد أيضًا في بداية المباراة، بينما انتهت المواجهة بفوز بوكا جونيورز (1-0) بعدما طغت الاعتراضات والمشاحنات على أجواء الكلاسيكو.