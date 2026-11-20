توفّي مشجّع أميركي يبلغ 36 عامًا، بعد ثلاثة أيّام من سقوطه خلال في مدرّجات ملعب "AT&T" بولاية ، أثناء مباراة دالاس كاوبويز وسان 49ers في الأميركية للمحترفين "NFL".ووقعت الحادثة الأحد الماضي، عندما دخل المشجّع ماريو نارو في مشاجرة مع بالتزامن مع انطلاق المباراة، قبل أن يسقط ويتعرّض لإصابات، لكنّه قرّر البقاء في المدرّجات ومتابعة اللقاء حتّى نهايته.وبحسب شرطة أرلينغتون، بدأ نارو يشكو من آلام بعد الحادثة، ما دفع أحد أصدقائه إلى طلب المساعدة الطبّيّة، ليُنقل لاحقًا إلى المستشفى، حيث فارق الحياة الأربعاء.وكشفت ابنة شقيقته أنّ نارو أصيب بنزيف داخلي وتضرّرت أمعاؤه وكبده، ما استدعى إخضاعه لجراحة طارئة، مشيرةً إلى أنّه كان من المشجّعين المتحمّسين لدالاس كاوبويز.وفتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادثة، وبدأت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الملعب، فيما ينتظر المحققون نتائج التشريح لتحديد السبب الرسمي للوفاة.