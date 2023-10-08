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وفدٌ لبنانيّ الى "سفينة النيل للشباب العربي"

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وفدٌ لبنانيّ الى &quot;سفينة النيل للشباب العربي&quot;
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شباب و كشافة

2023-10-08 | 02:03
وفدٌ لبنانيّ الى "سفينة النيل للشباب العربي"

غادر الى القاهرة وفد وزارة الشباب والرياضة اللبنانية

غادر الى القاهرة وفد وزارة الشباب والرياضة اللبنانية للمشاركة في نشاط "سفينة النيل للشباب العربي" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية، في الفترة من ٦ الى ١٤ الجاري.
وترأس رئيس دائرة الشباب في الوزراة حيدر قليط الوفد، وضم الشابات والشباب زينب شريف مروى دندن ومريم السحمراني وآية عبد الغني واوليفر فارس نصيف.
ويعتبر نشاط "سفينة النيل للشباب العربي" واحداً من الانشطة السنوية الرئيسية على روزنامة وزارة الشباب والرياضة المصرية، وهو يقام ما بين القاهرة والأقصر وأسوان، ويتضمن أنشطة شبابية وندوات ومحاضرات وورش عمل.

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حيدر قليط

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