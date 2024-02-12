موعد حفل ختام بيروت عاصمة الشباب العربي برعاية الرئيس ميقاتي

حددت وزارة الشباب والرياضة الخامسة من عصر الخميس الواقع فيه السابع من آذار المقبل موعداً لحفل ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".سيكون الحفل برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ويقام في قاعة المؤتمرات التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، حيث تمت دعوة شخصيات عربية بارزة ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية ومنظمة الإيسيسكو والاتحاد العربي للتطوع.ويترافق مع حفل الختام النشاط الأخير في روزنامة "العاصمة" وهو "جائزة بيروت للتطوع"، التي تلقت اللجنة المنظمة للمشاركة فيها 81 مبادرة من شباب وشابات من 11 دولة عربية، وقامت لجنة تحكيم متخصصة بإنتقاء أفضل 12 مبادرة، سيتم استضافة أصحابها في الفترة من 5 الى 8 آذار المقبل في بيروت، لمناقشتها مع اللجنة بهدف تحديد الفائزين الثلاثة، وحضور حفل الختام.وكانت وزارة الشباب والرياضة نظمت على مدى الأشهر الماضية، ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، أربع أنشطة متتالية بإشراف مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وجامعة الدول العربية، مخصصة للشباب هي "الملتقى العربي للتمكين الإقتصادي والإجتماعي" و"برنامج إكتشف لبنان" و"المُلتقى العربي السادس للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، حيث فاقت المشاركة الشبابية العربية التوقعات ووصلت أحياناً الى 16 دولة.