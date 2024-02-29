الأقصر وبغداد توالياً عاصمتا الثقافة الرياضية العربية

انجاز جديد للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، حيث تضمنت مقررات الدورة ٤٧ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بندين متعلقين بالأنشطة الرئيسية للاتحاد.
فقد وافق المجلس على تحديد مدينة الأقصر المصرية عاصمة للثقافة الرياضية العربية للعام الجاري ٢٠٢٤، والعاصمة العراقية بغداد عاصمة للثقافة الرياضية العربية للعام المقبل ٢٠٢٥، في تقدير واضح ومُعلن لدور الاتحاد وتقييم ايجابي لأنشطته.
والتقى رئيس الاتحاد العربي الاعلامي اشرف محمود وعضو المكتب التنفيذي الاعلامي حسن شرارة قبل المؤتمر مع عدد من الوزراء العرب حيث كان عمل الاتحاد موضع احترام وتقدير من الجميع، وتلقيا وعوداً بتأسيس اتحادات وطنية قريباً في عدة عواصم عربية.
وانعقدت الدورة ٤٧ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في مقر جامعة الدول العربية، بحضور الامين العام احمد ابو الغيط، وبرئاسة رئيس الدورة، وزير الشباب والرياضة الأردني الدكتور محمد سلامة النابلسي.
وحضر أعمال الدورة ٤٧، رئيس المكتب التنفيذي المجلس وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي، والامين العام المساعد للجامعة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، وحشد من الوزراء العرب، تقدمهم رئيس الدورة السابقة وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود.