الأقصر وبغداد توالياً عاصمتا الثقافة الرياضية العربية

انجاز جديد للاتحاد العربي للثقافة الرياضية

انجاز جديد للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، حيث تضمنت مقررات الدورة ٤٧ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بندين متعلقين بالأنشطة الرئيسية للاتحاد.

فقد وافق المجلس على تحديد مدينة الأقصر المصرية عاصمة للثقافة الرياضية العربية للعام الجاري ٢٠٢٤، والعاصمة العراقية بغداد عاصمة للثقافة الرياضية العربية للعام المقبل ٢٠٢٥، في تقدير واضح ومُعلن لدور الاتحاد وتقييم ايجابي لأنشطته.



والتقى رئيس الاتحاد العربي الاعلامي اشرف محمود وعضو المكتب التنفيذي الاعلامي حسن شرارة قبل المؤتمر مع عدد من الوزراء العرب حيث كان عمل الاتحاد موضع احترام وتقدير من الجميع، وتلقيا وعوداً بتأسيس اتحادات وطنية قريباً في عدة عواصم عربية. والتقى رئيس الاتحاد العربي الاعلامي اشرف محمود وعضو المكتب التنفيذي الاعلامي حسن شرارة قبل المؤتمر مع عدد من الوزراء العرب حيث كان عمل الاتحاد موضع احترام وتقدير من الجميع، وتلقيا وعوداً بتأسيس اتحادات وطنية قريباً في عدة عواصم عربية.