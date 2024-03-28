ختام "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023" في 16 نيسان

حدد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس عصر يوم السادس عشر من نيسان - أبريل المقبل موعداً للحفل الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023".

ويقام الحفل برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، عند الساعة الخامسة من عصر يوم السادس عشر من نيسان - أبريل المقبل في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة طيران الشرق الأوسط في بيروت، وسيكون منقولاً على شاشات التلفزة.

ويتخلل الحفل الاعلان عن الفائزين في النشاط الختامي لفعاليات "العاصمة" وهو "جائزة بيروت للتطوع" أو "جائزة بيروت لأفضل مشروع تطوعي"، التي تأهل الى مرحلتها النهائية 13 مبادرة تمثل لبنان وفلسطين وسوريا وسلطنة عُمان وقطر والصومال وموريتانيا والجزائر.

وينتظر لبنان حضور أصحاب هذه المبادرات الى بيروت في الفترة من 14 الى 17 نيسان - أبريل المقبل، للقيام بعروض تفصيلية ونقاش امام لجنة التحكيم، بالاضافة الى شخصيات عربية تمت دعوتها لحضور حفل الختام.