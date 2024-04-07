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حميّة افتتح بإسم كلاّس بطولة طاولة الزهر والمحبوسة

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حميّة افتتح بإسم كلاّس بطولة طاولة الزهر والمحبوسة
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شباب و كشافة

2024-04-07 | 03:17
حميّة افتتح بإسم كلاّس بطولة طاولة الزهر والمحبوسة

بطولة دير القمر المفتوحة في طاولة الزهر والمحبوسة

رعى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ممثلاً برئيس مصلحة التخطيط والمعلوماتية بالانابة المهندس حمزة حمية، بطولة دير القمر المفتوحة في طاولة الزهر والمحبوسة التي نظمها الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية الشعبية في فندق (L'auberge des Emirs Hotel) - دير القمر.
ونقل حمية رسالة الوزير كلاس حول اهمية هذا النوع من البطولات التي تتطلب نشاط ذهني، واشاد بدور الاتحاد في تنظيمها كونها مرتبطة بالتراثين الثقافي والرياضي، واكد حرص الوزارة الدائم على مواكبة تطلعات الشباب، وختم بالتوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في هذه البطولة .
 
حميّة افتتح بإسم كلاّس بطولة طاولة الزهر والمحبوسة

رياضة

شباب و كشافة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلاس

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