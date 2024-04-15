جائزة بيروت للتطوع في ختام بيروت عاصمة الشباب العربي

وصلت الوفود المشاركة في "جائزة بيروت للتطوع" وحفل الختام لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي"

وصلت الى بيروت، الوفود المشاركة في "جائزة بيروت للتطوع"، المقررة صباح يوم غد الثلاثاء السادس عشر من الشهر الجاري، وحفل الختام لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" المقرر عصر اليوم نفسه.

ويقام حفل الختام برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الاستاذ نجيب ميقاتي، في قاعة مركز التدريب والمؤتمرات في شركة طيران الشرق الأوسط في بيروت، بدءاً من الساعة الخامسة من عصر يوم غد الثلاثاء، ويحضره حشد من الشخصيات اللبنانية والعربية، يتقدمها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وممثلين عن جامعة الدول العربية.

وتعتبر "جائزة بيروت للتطوع"، النشاط الخامس والأخير، في سلسلة فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي" التي انطلقت في 20 تموز الفائت، مع "المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي" ثم "اكتشف لبنان" فـ"الملتقى العربي للسياحة الشبابية" و"الملتقى الكشفي العربي"، وقد شارك في مجملها نحو 300 شاب وشابة وكشفي من 16 دولة عربية.

وتلقت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة بيروت للتطوع 81 مبادرة، درستها واختصرتها الى 30، ثم اجتمعت تكراراً، ووضع أعضاؤها منفردين نقاطاً تم تجميعها واختيار 13 مبادرة، دُعيت للمشاركة في بيروت، لتتم مناقشتها بشكل حيّ، واختيار الثلاثة الفائزين.



