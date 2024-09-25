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الاتحاد اللبناني للبيوت الشباب يعلن عن برامج الإيواء ومساعدة النازحين والدعم الاجتماعي

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الاتحاد اللبناني للبيوت الشباب يعلن عن برامج الإيواء ومساعدة النازحين والدعم الاجتماعي
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شباب و كشافة

2024-09-25 | 05:15
الاتحاد اللبناني للبيوت الشباب يعلن عن برامج الإيواء ومساعدة النازحين والدعم الاجتماعي

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني للبيوت الشباب اجتماعًا طارئا لمناقشة المبادرات المجتمعية التي يقوم بها الاتحاد وجمعياته الأعضاء، في إطار خطة الطوارئ المعدة مسبقًا وبناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس.
خلص الاجتماع إلى الإعلان عن إطلاق حملة "بيتي بيتك"، والتي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر للمواطنين النازحين من المناطق المستهدفة، من خلال استقبالهم وإيوائهم في المراكز، وتوجيه التبرعات العينية التي يتلقاها الاتحاد، من المواد الغذائية والملابس والأغطية، وغيرها  لتوزيعها على مراكز الإيواء والتجمعات التي تحتضن الاهل النازحين.
كما سيشارك متطوعو الاتحاد من الشباب والشابات في جهود الإغاثة، وتقديم الخدمات الأساسية، وتنظيم برامج دعم اجتماعي تشمل الرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير الاحتياجات اليومية للمتضررين في جميع أنحاء لبنان.
وعين الاتحاد منسقين ميدانيين في كافة المحافظات والأقضية واستحدث غرفة عمليات مركزية في مقره الرئيسي في المدينة الرياضية في بيروت لضمان تنسيق وتنفيذ هذه المبادرات بشكل فعّال.
وأشار رئيس الاتحاد، أحمد رمضان، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الوطني، الإنساني، والأخلاقي وتنطلق من قيم ورسالة الاتحاد ودوره الاجتماعي الرائد في دعم المجتمع اللبناني في هذه الأوقات الحرجة.
وأكد على أن الاتحاد سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة الضرورية في هذه المرحلة الدقيقة.
ودعا رمضان شباب وشابات لبنان للتطوع والمساعدة كل وفق امكاناته.




الاتحاد اللبناني للبيوت الشباب يعلن عن برامج الإيواء ومساعدة النازحين والدعم الاجتماعي

رياضة

شباب و كشافة

الاتحاد اللبناني للبيوت الشباب

أحمد رمضان

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الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب يخاطب الشباب لمناسبة يومهم العالمي

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