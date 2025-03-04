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ندوة نظمتها السفارة الهندية وبايرقداريان تتحدث عن إنشاء منصّة رقميّة للشباب

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ندوة نظمتها السفارة الهندية وبايرقداريان تتحدث عن إنشاء منصّة رقميّة للشباب
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شباب و كشافة

2025-03-04 | 08:34
ندوة نظمتها السفارة الهندية وبايرقداريان تتحدث عن إنشاء منصّة رقميّة للشباب

حلقة نقاش غنيّة شارك فيها وزيرة الشباب والرياضة ووزراء آخرين

بدعوة من السفارة الهندية في لبنان، أدار السفير الأستاذ نور رحمن شيخ حلقة نقاش غنيّة، شارك فيها وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي ووزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة والرئيس التنفيذي لبنك لبنان والمهجر الدكتور أمين عوض.
وجاءت حلقة النقاش في فندق موفنبيك تحت عنوان (البنية التحتية العامة الرقمية)، وبحثت في التجربة الهندية في مكننة الادارة، حيث جرى تقديم عرض تفصيلي لهذه التجربة وسُبل نقلها الى لبنان.
وقام الوزراء المشاركون بمداخلات، ونقلت وزيرة الشباب والرياضة فكرتها ومشروعها القاضي بإنشاء (Digital platform) للوزارة، كي تُشكُل بوابة لإشراك الشباب وتفاعلهم والرياضيين والفاعلين في المجالين الشبابي والرياضي، وناقشت إمكانية الاستفادة من التجارب المتنوعة عالمياً، ولا سيما التجربة الهندية.


ندوة نظمتها السفارة الهندية وبايرقداريان تتحدث عن إنشاء منصّة رقميّة للشباب

رياضة

شباب و كشافة

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايرقداريان

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