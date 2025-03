بايراقداريان ووفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وفداً من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ضم السيدة أنانديتا فيليبوس ممثلة الصندوق في لبنان وباميلا دي كاميلو مديرة البرامج في لبنان وكارين سويد كضابط ارتباط لعمل الصندوق في لبنان.

وخلال اللقاء، جرى البحث في شؤون عامة تخصّ الشباب، ومن بينها إمكانية تنظيم أنشطة وورش عمل مشتركة تهدف الى احداث التغيير، والاستماع الى آراء الشباب والسعي لتمكينهم وإشراكهم، وسُبل تطبيق خطة عمل السياسة الشبابية.

واقترحت الوزيرة بايراقداريان فكرة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الجزء المرتبط بالشباب والأجيال المقبلة في الوثيقة العالمية "The pact for the future" على المستوى المحلي، وهو ما لقي ترحيباً ورغبة في التعاون من الوفد.

واستقبلت وزيرة الشباب والرياضة كذلك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البروتوكول ميشال دي شادارفيان.