الأسطورة كريم عبد الجبار في المستشفى

بطل الدوري الاميركي للمحترفين 6 مرات وأفضل لاعب 6 مرات

تم نقل أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، كريم عبد الجبار، البالغ من العمر 78 عاماً، إلى المستشفى في لوس أنجلوس، بعد تعرضه للسقوط ولكسر في الورك.

وذكرت وسائل اعلام ان اللاعب السابق كان في حفل موسيقي ليلة الجمعة الماضية، وعانى بعد ذلك من سقوط تسبب في كسر في وركه، وأكدت ممثلته، ديبورا موراليس، أن ذلك حصل عن طريق الخطأ.

وصل الأطباء بسرعة إلى مكان الحادث، ونقلوا نجم لوس أنجلوس لايكرز السابق، بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات، وأفضل لاعب ست مرات،وهو قال انه "ممتن جدا للدعم الذي تلقاه من الأطباء في مستشفى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذين اعتنوا به".



