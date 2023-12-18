الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

الأسطورة كريم عبد الجبار في المستشفى

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأسطورة كريم عبد الجبار في المستشفى
A-
A+

كرة السلة

2023-12-18 | 00:39
الأسطورة كريم عبد الجبار في المستشفى

بطل الدوري الاميركي للمحترفين 6 مرات وأفضل لاعب 6 مرات

تم نقل أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة، كريم عبد الجبار، البالغ من العمر 78 عاماً، إلى المستشفى في لوس أنجلوس، بعد تعرضه للسقوط ولكسر في الورك.
وذكرت وسائل اعلام ان اللاعب السابق كان في حفل موسيقي ليلة الجمعة الماضية، وعانى بعد ذلك من سقوط تسبب في كسر في وركه، وأكدت ممثلته، ديبورا موراليس، أن ذلك حصل عن طريق الخطأ.
وصل الأطباء بسرعة إلى مكان الحادث، ونقلوا نجم لوس أنجلوس لايكرز السابق، بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات، وأفضل لاعب ست مرات،وهو قال انه "ممتن جدا للدعم الذي تلقاه من الأطباء في مستشفى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذين اعتنوا به".

الأسطورة كريم عبد الجبار في المستشفى

رياضة

كرة السلة

الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة

كريم عبد الجبار

لوس أنجلوس لايكرز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟
بائع عجوز استفز شاكيل أونيل فاشترى 3 سيارات رولز رويس

اقرأ ايضا في كرة السلة

اتهام مدرب اسباني شهير بالاعتداء الجنسي على قاصر
00:43

اتهام مدرب اسباني شهير بالاعتداء الجنسي على قاصر

الضحية كانت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً

00:43

اتهام مدرب اسباني شهير بالاعتداء الجنسي على قاصر

الضحية كانت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً

مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟
00:41

مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟

قبل 26 ثانية على ختام المباراة في الدوري الاوروبي لكرة السلة

00:41

مُشجّع وصف الحكم بالقرد فماذا كانت النتيجة؟

قبل 26 ثانية على ختام المباراة في الدوري الاوروبي لكرة السلة

بائع عجوز استفز شاكيل أونيل فاشترى 3 سيارات رولز رويس
2023-12-17

بائع عجوز استفز شاكيل أونيل فاشترى 3 سيارات رولز رويس

يمكن أن تدفع وفرة الثروات الانسان عموماً والرياضيين خصوصاً للقيام بأشياء غريبة

2023-12-17

بائع عجوز استفز شاكيل أونيل فاشترى 3 سيارات رولز رويس

يمكن أن تدفع وفرة الثروات الانسان عموماً والرياضيين خصوصاً للقيام بأشياء غريبة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023