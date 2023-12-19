اتهام لاعب كرة سلّة أميركي وصديقته بقتل فتاة ودفنها

بعد اكتشاف رفات امرأة مفقودة بالقرب من لاس فيغاس

اتهم تشانس كومانش، 27 عاما، اللاعب السابق في بورتلاند تريل بليزرز، في الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة، بالقتل بعد اكتشاف رفات امرأة مفقودة بالقرب من لاس فيغاس في ولاية نيفادا.

وأعلنت الشرطة القبض على اللاعب بتهمة قتل مارينا رودجرز، 23 عاما، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقاطعة ساكرامنتو، كاليفورنيا، بالقرب من المكان الذي لعب فيه مع نادي ستوكتون كينغز في (G-League)، التابع لساكرامنتو كينغز، والذي أنهى عقده فور اعتقاله.

واتهم بالقتل أيضاً، ساكاري هارندن، البالغة من العمر 19 عاماً، والتي عرّفت عنها الشرطة بأنها صديقة للقتيلة وكومانش، وذكرت أنه بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها بعد الاعتقالات، تمكن المحققون من استعادة الرفات.

لعب كومانش موسمين لكرة السلة الجامعية في ولاية أريزونا، ودخل مسودة الدوري الاميركي للمحترفين للعام 2017 ولم يتم اختياره، حيث لعب مباراة واحدة فقط حين ظهر مع تريل بليزرز في 9 نيسان - أبريل 2023 وسجل 7 نقاط في 21 دقيقة.



