سفير لبنان مهنئاً رئيس إتحاد الإمارات لكرة السلة: مبروك لإتحادكم نجاح البطولة المميزة

وقال دندن على صفحته عبر مواقع التواصل: مبروك لإتحادكم على نجاح نسخة هذا العام من بطولة دبي الدولية المميزة والراقية، بتنظيمها وإدارتها وكريم إستضافتها.

وكا قد فاز نادي الرياضي بيروت ببطولة النسخة 33 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد تغلبه على فريق سترونج جروب بنتيجة 77 -74 في المباراة النهائية.