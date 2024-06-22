وزير الشباب والرياضة يزور النادي الرياضي مهنئاً

مهنئاً بفوزه بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس زيارة مقر النادي الرياضي في بيروت مهنئاً بفوزه بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه.

وكان في استقبال كلاس رئيس النادي الرياضي مازن طبارة والرئيس التاريخي هشام الجارودي وعدد من أعضاء مجلس الادارة ومجلس الامناء.

وقال كلاس أن انجاز النادي الرياضي وسامٌ يُعلّق على صدر كل لبناني ومصدر فخر وعلينا أن نعمل جاهدين للوقوف الى جانبه كي يواصل رحلة التحدي الى المزيد من الانجازات.







