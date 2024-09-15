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بطولة العالم للأندية: الرياضي قارع بطل أستراليا وخسر في الدقيقة الأخيرة

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بطولة العالم للأندية: الرياضي قارع بطل أستراليا وخسر في الدقيقة الأخيرة
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كرة السلة

2024-09-15 | 05:43
بطولة العالم للأندية: الرياضي قارع بطل أستراليا وخسر في الدقيقة الأخيرة

كان بطل لبنان وآسيا قريباً جداً من الفوز بالميدالية البرونزية

كان بطل لبنان وآسيا قريباً جداً من الفوز بالميدالية البرونزية في مباراته، اذ لم يكن النادي الرياضي كما اعتقد البعض لقمة سائغة لبطل استراليا تاسمانيا جاك جامبرز القوي، بل تحدّاه وتجاوزه، قبل أن يتساويا في الدقيقة الأخيرة.
وخسر النادي الرياضي في الدقيقة القاتلة (75-80)، لكنه برهن علوّ كعبه وكعب كرة السلة اللبنانية، وحلّ رابعاً في بطولة العالم للأندية التي اختتمت اليوم الاحد في سنغافورة.
فنياً، استطاع الرياضي أن يحتفظ بفرق مقبول في الربع الأول، اذ خسره بفرق أربع نقاط (20-24)، وواصل على المنوال نفسه في الربع الثاني، وخسره بفرق ثلاث نقاط (12-15)، بإجمالي (32-39) مع نهاية النصف الأول من المواجهة.
وانفجر بطل لبنان وآسيا في الربع الثالث من المباراة، حيث تفوق بفرق كبير على منافسه (26-12)، وتقدم (49-48) قبل ثلاث دقائق على نهايته، ثم (51-48) و(55-48) و(57-51) بسلّة لكريم زينون مع ختامه.
واشتعلت المباراة في الربع الرابع والأخير، حيث عاد "الاسترالي" للتقدم (64-60)، مسجلاً 13 نقطة، مستفيداً من ارتباك وأخطاء وتراجع "لبناني"، قبل أن يُسجّل "هايك" ثلاثية ويحصل على خطأ ترجمه بنجاح، فقلّص الفرق الى نقطتين (64-66) قبل 4.20 دقائق على النهاية.
ومجدداً، كان "الكبيران" اسماعيل أحمد وأمير سعود موجودان بثلاثيتين (70-71) والمتألق وائل عرقجي بسلّة ليعود الرياضي للتقدم (73-71)، قبل التعادل (73-73).
ومع التعادل (75-75)، كانت الدقيقة الأخيرة هي الحاسمة، حيث تقدم الاستراليون بثلاثية، ثم حصلوا على خطأ سجلوا منه نقطة وخطأ آخر سجلوا منه نقطة أيضاً، لتنتهي المباراة (75-80) لمصلحة تاسمانيا جاك جامبرز.   



بطولة العالم للأندية: الرياضي قارع بطل أستراليا وخسر في الدقيقة الأخيرة

رياضة

كرة السلة

النادي الرياضي

تاسمانيا جاك جامبرز

بطولة العالم للأندية

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النادي الرياضي بطل لبنان وآسيا يهزم بيترو دي لواندا بطل أنغولا وأفريقيا (٨٠-٧٥) ويتأهل لخوض المباراة على المركز الثالث في كأس العالم للاندية

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